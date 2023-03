El influencer Adrián Marcelo esta nuevamente en la polémica, ahora tras ser captado durante una pelea con un luchador de Triple A.

De acuerdo a un video que circula en redes sociales, el influencer asistió a la función de Lucha Libre ‘The World Is A Vampire’, la cual se llevó a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México, y en el que elementos de Triple A se enfrentarían a luchadores de la empresa NWA.

Durante el backstage de la función, se aprecia a Adrián Marcelo hablando con el luchador Chessman, quien al parecer se veía molesto. Luego de unos segundos, el influencer se enfrascó en una discusión con el deportista.

De un momento a otro, Chessman le dio una cachetada al influencer, quien tras el golpe, se hincó y se tomó la cara.

Posteriormente, Adrián se levantó y tomó un vaso de cerveza, mismo que le aventó al luchador de Triple A.

Esto hizo que los ánimos se calentarán más, pues Chessman y el influencer se querían ir a los golpes, pero fueron separados por otros luchadores y staff técnico. Asimismo, se aprecia como otro luchador trató de enfrentar a Adrián Marcelo, pero de igual forma fue detenido.

Luego de que el video se viralizara, algunos usuarios apoyaron la acción del luchador, pues piensan que el influencer se lo merecía; sin embargo, hubo quienes defendieron a Adrián y comentaron que la agresión de Chessman denigra la Lucha Libre.

Noooo, inecesario, caray! 😡 Estas cosas son las que manchan la Lucha Libre. Había necesidad? Es el momento en que Chesman golpea A @adrianm10; tuvieron que intervenir Luchadores y Seguridad. Bastante lamentable. Qué onda aquí? @luchalibreaaa pic.twitter.com/h6leGA5ohw — Roberto Figueroa (@RJ_Figueroa) March 5, 2023

Debido al debate en las redes sociales, Adrián Marcelo tuvo que utilizar Twitter para defenderse y mandar un mensaje tras lo ocurrido.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, recalcó.

"Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van", recalcó.

