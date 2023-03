El escritor Alejandro González Castillo sostiene que la presencia femenina en el rock mexicano siempre ha sido importante, pero poco reconocida de manera popular.

“Desde las primeras grabaciones del rock en México existen nombres de mujeres, pero hay que reconocer que la imagen del género a nivel nacional la empezó a construir la televisión, por ello hay una mala interpretación”, comentó Alejandro en entrevista con 24 HORAS.

El autor de 200 Discos Chingones del Rocanrol Mexicano sostiene que es cierto que existió un ambiente sumamente machista el cual se mantiene a la fecha de alguna manera.

“Pero la figura de las mujeres fue reducida a una especie de accesorio, de las que bailaban en jaulas, desde luego eran hombres quienes lo hicieron, pero detrás había mujeres haciendo música por su cuenta”, continuó.

Para el experto, una parte crucial de la imagen del rock es la de finales de las décadas de los 80 y los 90, cuando el rock tuvo más apertura.

“Posterior a los hoyos funky y toda esa historia, el rock tuvo una imagen más aceptada y en él figuran bandas como Santa Sabina con Rita Guerrero, quien vivió muy abierto el machismo. Era común escuchar vulgaridades que le gritaban los asistentes.

“Por otro lado, estaban las Ultrasónicas, ellas impactaron porque eran muy abiertas en sus canciones, hablaban explícitamente de su sexualidad. En general, las mujeres tuvieron que luchar contra muchas cosas que tenían en contra, fue una especie de resistencia”, destacó González Castillo.

LA VOZ DE LAS PROTESTAS

En la actualidad, el también director de una de las publicaciones mexicanas dedicadas a la música alternativa más importantes de los últimos años, reconoce que en las subculturas relacionadas al género tienen gran apertura femenina.

“A mí, en particular, no me gusta pensar que los hombres hicieron cosas que las mujeres no podían.

Inicialmente todos somos seres humanos y capaces de tener creatividad, lo cierto es que ellas enfrentaron obstáculos que no hubieron para los hombres pero actualmente considero que ellas sí hacen una diferencia muy notable.

“Por ejemplo, en el punk existen colectivos de mujeres que hacen música y tienen muy presente el papel político de la mujer en las escenas musicales y lo que ello significa, ellas no tienen reflectores porque de alguna manera ni los buscan ni los necesitan. Hacen música para ellas, para otras mujeres cercanas principalmente y que le guste a los hombres quizá no es su preocupación a primera instancia”, agregó.

Añadió que estos movimientos son los que conservan gran parte de la esencia del género que nació de la opresión en Estados Unidos y fue una forma de dar voz a sus protestas, espíritu que mantienen actualmente las mujeres.

Por otro lado, el proyecto de Rock en tu idioma, el cual ha crecido en la actualidad, presenta principalmente hombres en sus alineaciones, situación que en redes ha sido cuestionada.

Sobre ello, el autor comentó: “Es importante tener en cuenta que este proyecto si bien apela a la nostalgia, tiene fines comerciales muy marcados, no podemos descartar que se hayan acercado a figuras como Kenny de Kenny y Los Eléctricos y que no hayan llegado a un acuerdo y eso no quiere decir que no tengan importancia. Gradualmente la historia hará que lleguen, estoy seguro”, concluyó.

