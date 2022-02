Al reconocer que la pregunta de revocación de mandato es muy complicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente llevar un traductor para comprenderla.

“Quiero transmitir algo a toda la gente: hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo: debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, refirió.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del ejecutivo pidió difundir que si quieren que continúe en el poder la gente marque en las boletas si y de lo contrario vote por no, pues reconoció que ante la veda electoral no podrá hablar del tema.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la pregunta de la consulta de revocación de mandato presidencial, misma que se realizará el próximo 10 de abril.

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Será la pregunta que la ciudadanía deberá responder.