El mariscal de campo de 44 años, Tom Brady, se retira tras 22 temporadas en la NFL.

Luego de la derrota de Tampa Bay Bucaneers ante Los Ángeles Rams, reporteros de ESPN anunciaron que Brady dirá adiós a los emparrillados.

Según los periodistas deportivos Jeff Darlington y Adam Schefter, el siete veces campeón del Super Bowl se retiraría de la NFL.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.

More coming on https://t.co/rDZaVFhcDQ. pic.twitter.com/6CHWmMlyXg

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2022