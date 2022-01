Miles de vuelos en Estados Unidos fueron cancelados el sábado ante la llegada de una potente tormenta de nieve y fuertes viento que golpeará la Costa Este del país.

El fenómeno será particularmente intenso en el noreste y afectará a Nueva York y Boston para luego seguir su curso por el Atlántico.

Máquinas de sal y quitanieves estaban listos para ser movilizados en Nueva York, cuyo alcalde Eric Adams tuiteó que esperaban unos 30 centímetros de nieve, aunque «la Madre Naturaleza tiene tendencia a hacer lo que quiere».

Unos 3.400 vuelos, tanto internos como internacionales, fueron suspendidos para el sábado en Estados Unidos, según el rastreador de vuelos FlightAware. El viernes, las cancelaciones llegaron a más de 1.450.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó de «condiciones de baja visibilidad» que harían «casi imposible de viajar» en amplias partes de la costa noreste de Estados Unidos, con acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en partes de esa región.

Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, decretó emergencia por nieve.

📷 © Josué Carrillo

New York City, N.Y.

I’m not the same, I’m going somewhere

I don’t remember how I got there.#streetphotography #NewYork #NYC #winter #snow

. pic.twitter.com/ncwE0Fnheu

— 衣緒里/iori (@IoriTosa2) January 21, 2022