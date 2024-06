Después de confirmar su jerarquía como mejor tenista del mundo, con una clasificación por tercera ocasión consecutiva a la final de Roland Garros, Iga Swiatek se perfila como favorita a llevarse el título este sábado ante Jasmine Paolini, después de superar a la norteamericana Coco Gauff en un partido definido en dos sets con parciales de 6-2 y 6-4.

Sin perder la noción de ser considerada la jugadora a seguir en el terreno femenino, Swiatek afirma que disfruta cada encuentro de manera especial y prefiere esperar a finalizar sus campeonatos para hacer las evaluaciones correspondientes.

“Normalmente me doy cuenta de lo que he conseguido cuando acaba el torneo, pero durante ellos siento que necesito jugar otro partido. A veces es complicado no ver qué hay en juego por el ambiente que hay y no termino de acostumbrarme. Pero estoy muy concentrada en el trabajo y en mi tenis así que lo convierto en una rutina porque es lo más sencillo para mí”, aseguró.

Al no tener en su memorabilia inmediata algún recuerdo de su próxima rival, Iga indicó que sólo recuerda haber jugado hace tiempo con Jasmine Paolini, por lo que le dedicará tiempo suficiente para ver cómo se ha desempeñado hasta el momento. “Está teniendo su mejor temporada, así que habrá cambiado algo. Me centraré en mí misma y me prepararé en el lado táctico para intentar ser consistente”.

En el caso de la italiana y luego de superar a la joven Mirra Andreeva en dos episodios con marcadores de 6-3 y 6-1, Paolini aseguró vivir un sueño que nunca se había contemplado previamente, con su primera final de Grand Slam, aunque guardó mucho respeto por Swiatek de cara al juego del sábado.

“Creo que mi nivel todavía puede subir, como ya he dicho estos días, ahora entro a la pista creyendo que puedo ganar cada partido. Creo que eso marca la diferencia. Mi objetivo es entrar en la final del sábado e intentar disfrutar del momento, hacer un buen partido y dejar una buena actuación en la pista”, indicó.