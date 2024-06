El mes del orgullo ya comenzó y con ello se acerca una de las fechas más importantes dentro de la comunidad LGBTQI+, es decir, la Marcha Gay 2024 en la CDMX, la cual se llevará a cabo el próximo 29 de junio y tiene como objetivo instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

Durante este día los participantes no solo ondean la bandera de la diversidad sexual, sino también de todas aquellas identidades de género.

De igual manera también desfilan- de manera indirecta-sus outfits coloridos y brillantes que deciden portar ese día de fiesta y lucha.

Sin embargo, si aún no tienes decidido qué portar ese día,presta atención que te diremos cómo combinar un arnés para tu outfit del Pride.

El diseñador Ruben Legarreta, refiere que la versatilidad de vestir un arnés es ilimitada, esto a pesar de ser una prenda arriesgada y rompedora, pues se puede poner de distintas maneras, desde un look smart, ocasiones especiales o hasta llevarlo en fiestas sexuales, donde es más cómodo combinarlo con algún suspensorio o ropa lencera.

Looks con arnés

Biker style

Para combinar este look, lo que necesitas es una chamarra tipo biker negra, la cual puedas combinar con una prenda mucho más delicada, como una camisa de encaje, para después enfundarte como toque final un arnés, el cual te permita expresar todo lo que llevas dentro.

Classy look

Este look a lo “Men at Play” es uno de los más clásicos. Este consta de combinar una camisa blanca y un saco negro con un arnés. Dicho look podría desatar el morbo ante una situación elegante o discreta.

Denim style

Como no todos serán eventos glamurosos o fiestas sexuales donde el suspensorio y el arnés sean los protagonistas. También está este estilo mucho más informal que puedes ponerte a cualquier hora del día. Se trata de utilizar una chamarra de mezclilla y una camiseta blanca con un arnés elástico negro sobre ella. Este look te ayudará a estilizar mucho tanto la zona del cuello como la del pecho, lo que dejaría boquiabiertos a más de uno o una, pues no importa si eres hombre o mujer, puedes adaptar este look .

Vale destacar que hay varios tipos de arnés, no solo existen los que van en el pecho sino también en los muslos o en las caderas como tipo ligueros. Estos pueden ser de un solo color ya sea de tela o bien incluso de cadenas.

