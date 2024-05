El 22 de junio de 1998, en el extinto Hard Rock Live, se presentó The Creatures, proyecto paralelo de Siouxsie (de Siouxsie and the Banshees) y Budgie nacido en 1981, junto a John Cale. La parada en la capital mexicana formó parte de un único tour entre la banda que, en cierto modo, sucedió al proyecto de Siouxsie y el británico, quien hacía un par de años había lanzado Walking on Locusts.

Tras más de 25 años, el multiinstrumentista, otrora fundador de The Velvet Underground junto a Lou Reed, volverá a México como John Cale & Band para una única presentación en Latinoamérica, y que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el recinto afortunado de albergar.

El músico, que acaba de cumplir 82 años hace un par de meses, no es un tema menor. Es una figura de culto que no sólo formó una de las bandas más únicas junto al enigmático Reed, sino que forma parte de dignos puntos de inflexión dentro de las artes. Además de tocar, entre otros, instrumentos como la viola, el clavecín, el violonchelo, la celesta, produjo, de forma aventurera y prodigiosa, los álbumes debut de Patti Smith y The Stooges.

Junto a Lou Reed, en compañía de Maureen Tucker, Sterling Morrison y en el álbum debut de Nico, el compositor birtánico lanzó únicamente dos álbumes de estudio, The Velvet Underground & Nico y White Light/White Heat. Nunca lograron el éxito comercial que críticos supusieron pudo haber alcanzado. Pero su influencia es innegable, por su ingenio y porque, claro, estaban rodeados de estrellas. Andy Warhol fue el mánager, tocaron en The Factory y años más tarde fueron recibidos con bombo y plato en el Salón de la Fama del Rock & Roll, inducidos por Patti Smith.

Te podría interesar: Latinos conquistarán Estados Unidos

Como solista, Cale cuenta con más de veinte álbumes en su haber. Entre ellos, destacan los hipnotizantes Paris 1919 (1973), Honi Soit (1981), Songs for Drella (junto a Lou Reed en 1990), Wrong Way Up (junto a Brain Eno en 1990) y BlackAcetate (2005).

Sobre el evento, como se anticipa desde el inicio de esta remembranza, donde se presentará POPtical Illusion, su más reciente álbum, se dice:

“Un regreso que tardó más de 25 años en suceder pero es ahora una realidad, John Cale, viola eléctrica, sintetizados y mitad creativa de Lou Reed en The Velvet Underground, regresa a México el próximo 7 de septiembre para presentarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris”.

Los boletos, dependiendo el lugar deseado, van desde los 700 hasta los 2,200 pesos. Desde Galería, pasando por anfiteatro, primer piso, luneta y luneta plus. Se encuentra ya a la venta en el siguiente enlace.