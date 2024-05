El presidente Andrés Manuel López Obrador, al informar que concluyó en Nayarit la supervisión de fin de semana del sistema de salud pública, llamó a relajarse y ver la final de la Liga Mx, entre Cruz Azul y América. Hay que relajarse, va a estar bueno y va a ganar el futbol. López Obrador destacó que el sistema de salud funcionará al cien por ciento antes de concluir el sexenio en septiembre. Asimismo informó que esta semana recorrió 12 entidades: Hidalgo, Morelos, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En la reunión conjunta lo acompañaron: los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; la subsecretaria de la Función Pública, Thalía Concepción Lagunas Aragón; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi; el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), Jens Pedro Lohmann Iturburu y el titular de la Unidad de Infraestructura de IMSS Bienestar, Carlos Sánchez Meneses, así como representantes y autoridades estatales en materia de salud de Nayarit y Baja California Sur.

CATY MONREAL; EN LA CUAUHTÉMOC HABRÁ CRECIMIENTO ORDENADO Y AQUÍ, NO DEJAREMOS ENTRAR A LOS DEL “CÁRTEL INMOBILIARIO”

Caty Monreal, la candidata de Morena, PVEM y PT a la alcaldía Cuauhtémoc, en el cierre masivo de campaña en la Colonia San Rafael, acompañada por más de 300 vecinos de la emblemática colonia San Rafael, dijo que en su gobierno no se permitirán construcciones ilegales ni desplazamiento indiscriminado de los vecinos. Adelantó que no permitirá que se hagan construcciones fuera de la ley en la Cuauhtémoc y en especial, no se tolerará que se construyan más de los niveles permitidos por ley. Pero en especial, no vamos a dejar entrar aquí a los de los Cárteles Inmobiliarios. Resaltó que una de sus prioridades será cuidar que no se desplace a los habitantes de las colonias donde se han aumentado los precios de las rentas. La San Rafael es una colonia que tiene que mantener y cuidar su identidad cultural, su identidad barrial. No podemos permitir que a los vecinos y vecinas que llevan generaciones y generaciones viviendo en ésta colonia, se les desplace. Ni a ésta ni a la Tabacalera, ni a la Cuauhtémoc ni a La Juárez, a la Condesa ni a la Hipódromo Condesa ni a las Romas. No vamos a dejar que se desplace a los vecinos y vecinas que han vivido durante tanto tiempo en éstas colonias. Estoy consciente, de que sus papás vivieron aquí, sus abuelos también y que no conocen otro lugar que su barrio, vamos a cuidar eso porque no es justo que haya un desplazo por los altos costos de la vivienda. Caty Monreal aseguró que hará las regulaciones pertinentes para evitar que haya una expulsión indiscriminada de los vecinos que históricamente han vivido en la alcaldía. Porque nosotros sí tenemos identidad cultural, barrial, de historia y vamos a trabajar para que lo siga siendo pero con mejores servicios urbanos para que vivamos mejor y con más seguridad, que nos sintamos orgullosos del lugar que habitamos. Desde ahora les digo que voy a dejar el alma en éste proyecto, que no les voy a fallar, porque yo sí tengo un gran cariño por la alcaldía y en especial por la Colonia San Rafael que es donde viven mis padres y donde he hecho mi vida en los últimos 20 años.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; TRABAJO LEGISLATIVO DEL SEXENIO SENTÓ LAS BASES DE UN MÉXICO CON BIENESTAR

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera aseveró que las reformas constitucionales que se aprobaron en este sexenio pasarán a la historia de México como la base legal para construir el segundo piso de la transformación, es decir, un México más justo, libre, democrático y con bienestar para todas y todos. En un artículo de opinión titulado “Legislar para los más vulnerables y fortalecer nuestra democracia”, destacó que el Senado convirtió en derechos constitucionales los programas sociales a favor de sectores vulnerables. Detalló que la reforma al artículo 4 constitucional estableció el derecho que tienen todas las personas mayores a partir de los 68 años, y en el caso de aquellas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos a partir de los 65, a recibir una pensión no contributiva de parte del Estado. También, puntualizó, el derecho que tienen las personas con alguna discapacidad permanente a recibir un apoyo económico, con prioridad en los menores de 18 años, a personas de los pueblos originarios y a personas en situación de pobreza. Durante las LXIV y LXV Legislaturas logramos algo que ningún congreso constituyente había hecho: reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. Otro logro histórico de estas Legislaturas fue el decreto que reformó diversos artículos constitucionales, para que sean mujeres al menos la mitad de los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Ana Lilia Rivera puntualizó que la paridad de género también está presente en la integración de los organismos autónomos; en la postulación de candidaturas de los partidos a los distintos cargos de elección popular; en la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, en los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales y en la integración de los ayuntamientos municipales.

MARCELA GUERRA CASTILLO; SEGURIDAD SERÁ MUY IMPORTANTE Y DEFINITIVO EN ESTA ELECCIÓN

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que es obligación de todos cumplir nuestra cita con las urnas, para asegurarnos que los procesos democráticos sigan siendo los que definan el rumbo de México. Ejerciendo el derecho al voto, podremos lograr los cambios institucionales que nos permitan tener la sociedad que deseamos para nosotros y las futuras generaciones. Esta es la elección más grande de la historia de México: más de 100 millones de electores, de los cuales 15 millones votarán por primera vez por Presidente de la República, más de 20 mil cargos serán renovados o ratificados, más de 170 mil casillas se instalarán en todo el país y más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas serán funcionarios de casilla. El fortalecimiento de la democracia nos beneficia a todos por igual, por eso esperamos que este 2 de junio las autoridades electorales den certeza, bajo los principios que los rigen: de autonomía, imparcialidad e independencia; que garanticen la organización de la elección y la instalación, apertura puntual, funcionamiento y cierre de las casillas. Sin duda, el aspecto de seguridad será muy importante y definitivo en esta elección; queremos que todos salgamos a votar en paz, que no haya ningún obstáculo ni en las casillas ni en las calles para que todos puedan ejercer su derecho al voto. Como ciudadanos debemos desempeñar, en todo momento, un papel crítico y protagónico para seguir construyendo sociedades más democráticas, más tolerantes y más participativas. La defensa de los principios y procesos democráticos debe ser la guía para acudir este 2 de junio a las urnas a ejercer el voto libre y secreto.

SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ Y MÁYNEZ; ASI PINTAN LAS PREFERENCIAS DE VOTO A UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, una semana de las elecciones presidenciales, las dos candidatas aseguran estar a la cabeza en las preferencias. Jorge Álvarez Máynez insiste en que rebasó a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Las encuestas perfilan una diferencia significativa entre candidaturas. Con base en los resultados de la Encuesta de Encuestas, Sheinbaum lidera la contienda electoral del 2 de junio con una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre su más cercana competidora, Xóchitl Gálvez. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el 53% de las preferencias electorales, mientras que Gálvez Ruiz se coloca en segundo lugar con el 31% de las intenciones de voto, de cara a la jornada electoral de la próxima semana. Estas cifras muestran una disputa electoral predominantemente entre dos candidatas. En un distante tercer puesto está Jorge Álvarez Máynez, quien tiene el 14% de las preferencias, de acuerdo con los datos de Polls MX. La información recopilada por esta encuesta refleja las tendencias de los principales encuestadores en el contexto de esta contienda. El liderazgo de Sheinbaum se ha mantenido consistente en las últimas semanas, consolidándose a medida que se acerca la fecha de las elecciones. Por otro lado, los esfuerzos de campaña de Gálvez Ruiz parecen no haber sido suficientes para acortar significativamente la distancia en las preferencias del electorado. Sheinbaum ha visto una disminución en sus preferencias electorales a lo largo de la campaña para la presidencia de México. La candidata inició la etapa electoral con un 66% de intenciones de voto, que se ha reducido actualmente a un 53%. En tanto Xóchitl Gálvez ha mostrado un incremento leve en las preferencias electorales al pasar del 28% al 30%. Sin embargo, este aumento no ha sido suficiente para alcanzar a su principal competidora, pues no ha podido capitalizar un crecimiento significativo de apoyo electoral. Jorge Álvarez Máynez se posiciona como el candidato que ha logrado el mayor crecimiento. Álvarez Máynez comenzó su campaña con apenas el 4% de las preferencias, pero ha experimentado un notable ascenso al llegar al 14%, lo que equivale a un incremento de 10 puntos porcentuales. Así va la recta final de campaña de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Máynez. Previo a su cierre de campaña, los candidatos presidenciales tuvieron actividades en diferentes partes del país: Gálvez estuvo en Puebla, Sheinbaum tuvo un evento también en territorio poblano y Veracruz, mientras que Álvarez Máynez estuvo en Colima. La candidata de Fuerza y Corazón por México aprovechó su oportunidad para llamar a la ciudadanía a no votar por Alejandro Armenta, candidato a gobernador de Puebla. En tanto Sheinbaum respaldó al abanderado morenista, con quien cerró su campaña en territorio poblano.

SENADOR RICARDO MONREAL; LLAMA RICARDO MONREAL A LA UNIDAD

El senador Ricardo Monreal Ávila visitó Zacatecas para apoyar a los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y reiterar el llamado a votar por ellos, así como por la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que subrayó como importante para asegurar el desarrollo y la continuidad de la transformación del país. Reconoció el trabajo del mandatario estatal David Monreal Ávila, quien, pese a recibir una administración endeudada, estabilizó las finanzas públicas y mejoró la seguridad. Desde que llegó al gobierno no ha adquirido un solo peso de préstamo. Ha saneado las finanzas y actúa con responsabilidad. Destacó la candidatura a la Cámara Alta de su hermano menor Saúl, de quien afirmó que tiene principios y valores, y nunca va a traicionar a su gente. El coordinador de Organización y Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum recorrió Mazapil, Francisco R. Murguía y Villa de Cos para resaltar que el triunfo de los candidatos de Morena garantizará la materialización del Plan C, que significa mejorar las condiciones de vida, la paz y el desarrollo en Zacatecas y en todo México. Rememoró su historia de lucha en la región y las numerosas obras realizadas durante su mandato como gobernador, así como el avance logrado por la administración encabezada por David Monreal. Destacó la unidad y confianza en los candidatos de Morena, al pedir votar 5 de 5 por los aspirantes a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, al Senado y a la Presidencia de México. Compartió el mensaje de Claudia Sheinbaum, quien expresó su interés en visitar Mazapil y otras regiones de la entidad una vez que gane las elecciones. El ex gobernador abordó la política social implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual destacan programas como la pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyo a personas con discapacidad. Instó a los habitantes de Mazapil a no temer represalias por votar por Morena, y garantizó que si les retiran los apoyos económicos, él y otros líderes los recuperarán: No deben tener miedo, hacemos un compromiso de recuperar cualquier apoyo que les sea retirado.

CLAUDIA SHEINBAUM; GOBERNARE CON LOS VALORES DE LA 4T

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, de gira por Chiapas, reiteró que el equipo de la oposición representa la represión, el autoritarismo y la corrupción. Yo vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no les voy a fallar, que no voy a traicionar, que no va a regresar la corrupción y los privilegios, que vamos a seguir defendiendo a la patria, que vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos, y que vamos a luchar todos los días, todos los días, por el bienestar del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de Chiapas. La aspirante a ser la titular del Ejecutivo federal para el próximo sexenio, también acusó a la oposición de representar la represión, el autoritarismo y la corrupción. Ante los asistentes al mitin, comentó que, si es elegida como presidenta el próximo 2 de junio, va a gobernar con los principios y las causas que dieron origen al movimiento de la conocida como cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Este es un principio humanista de justicia, pero además ha dado resultados, porque cuando se apoya al que menos tiene, a todos le va mejor. Cuando se apoya al que menos tiene, el país sale adelante; porque las profundas desigualdades y la pobreza no solamente hieren el corazón, sino que además no permiten que todos caminemos al mismo tiempo. Cuando todos caminamos al mismo tiempo, el país sale adelante. La aspirante compartió que, durante su gobierno, no sólo se garantizarán los programas sociales, sino que buscará fortalecer el sistema de salud; crear más preparatorias en el país, además de crear un polo de bienestar en la zona, de la mano con Eduardo Ramírez, quien aspira a ser el gobernador de Chiapas. Y aquí en Chiapas vamos a hacer un programa especial para apoyar al campo, en particular para los productores de maíz y de café, que haya precios justos al café.

XÓCHITL GÁLVEZ; VAMOS A HACER REALIDAD EL NEARSHORINGEN CHIHUAHUA

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz, en un encuentro con más de 7 mil militantes y simpatizantes, aseguró que durante su gobierno trabajará para que a Chihuahua lleguen empresas de tecnología, de semiconductores y de aeronáutica, relacionadas con el nearshoring. Acompañada de Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua y Marco Bonilla, candidato a presidente municipal de Chihuahua, así como de candidatos a senadores de la República, diputados federales y diputados locales, la ingeniera expresó que luchará por un México grande, un México que mire al futuro. Todos los niños van a aprender inglés, van a aprender a programar, van a aprender robótica, inteligencia artificial, porque con Maru vamos a hacer realidad el nearshoring aquí en Chihuahua. Vamos a traer las mejores empresas de tecnología, de semiconductores, de aeronáutica, vamos por un México grande, un México que mire al futuro por una economía en crecimiento, porque para mí el mejor apoyo es un empleo bien pagado. Asimismo lamentó el abandono del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, al campo, a las madres buscadoras y a los niños con cáncer. Un millón de muertos, 810 mil por la pandemia. Que no se les olvide nunca la soberbia con la que este gobierno manejó la pandemia, el desabasto de medicamentos, la inseguridad, la violencia, los desaparecidos, 185 mil personas asesinadas, eso, eso es grave. Más de 12 mil niños, más de 40 mil jóvenes. Agregó que durante su campaña ha sentido el dolor y la desesperanza de las mujeres, de los jóvenes, de los obreros, de los emprendedores y ha abrazado a las madres que buscan a sus hijos, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a cuidadoras, a feministas, a integrantes de la comunidad LGBTIQ+, activistas, a ecologistas, a periodistas, a científicos y campesinos que están desprotegidos. Gálvez Ruiz recalcó que su victoria en las elecciones del próximo 2 de junio marcará el inicio de una nueva era para México, donde la vida, la verdad y la libertad serán fundamentales.

DOLORES GANDULFO; ANUNCIA LA COPPPAL, MISIÓN DE 120 OBSERVADORES INTERNACIONALES DE 30 PAÍSES QUE VIGILARÁN ELECCIONES EN MÉXICO

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), anunció que enviará a México una misión de 120 observadores de 30 países, para dar seguimiento al proceso electoral del próximo domingo 2 de junio, donde los mexicanos elegirán más de 20 mil cargos, entre ellos al presidente de la República, así como diputados federales, senadores, 9 gobernadores, diputados locales, alcaldes, regidores y concejales, entre otros cargos de elección popular. La coordinadora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, Dolores Gandulfo (Argentina) informó que, en un trabajo continuo con el fortalecimiento de la democracia en la región, la organización de partidos políticos progresistas lleva a cabo de manera permanente misiones de observación electoral para supervisar que los procesos electorales se lleven a cabo con legalidad, imparcialidad, neutralidad, transparencia, equidad y certeza. Dijo que, por la dimensión de la elección y el tamaño territorial de México, se ha conformado una Misión de Observación Electoral Internacional con 120 personas, mujeres y hombres que han vigilado con profesionalismo y de manera ética procesos electorales en todo el mundo, los más recientes en el mes de mayo en República Dominicana y Panamá, donde el trabajo que desarrolló el Observatorio Electoral de la COPPPAL mereció un amplio reconocimiento de los órganos electorales de esas naciones. Anunció que la Misión de Observación Electoral Internacional será presidida por Julio César Valentín, un político que, en su país República Dominicana, ha ocupado un sinnúmero de cargos, como senador, presidente de la Cámara de los Diputados, dirigente partidista, escritor y que se ha destacado por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Dolores Gandulfo dijo que asisten como observadores personalidades provenientes de diversos países de la región como son Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Bonaire, Venezuela, Perú, Aruba, Puerto Rico, Surinam, El Salvador, Guatemala, Belice, Jamaica, entre otros de la región, además asistirán como observadores invitados de la COPPPAL dirigentes de partidos de Estados Unidos, Europa, Asia y África, quienes estarán desplegados a lo largo y ancho del país, para dar fe del desarrollo de este proceso electoral. Dijo que la Misión de Observación Electoral registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sostendrá encuentros con dirigentes de partidos políticos, legisladores, candidatos, autoridades electorales, así como con sectores económicos y sociales interesados en encontrarse con observadores internacionales para exponer su visión sobre el proceso electoral mexicano. Indicó que la violencia que vive México, la cual fue documentada recientemente en un informe de la Comisión de Paz y Resolución de Controversias de la COPPPAL, ha motivado que se tomen medidas extremas de precaución a fin de garantizar la seguridad de los observadores internacionales que se movilizarán desde este lunes 27 de mayo por las diferentes regiones del país. El único trabajo que desarrollaremos es recorrer y verificar los centros de votación durante la apertura, el transcurrir de la elección y al cierre de las casillas, para supervisar que la elección cumpla con los principios fundamentales de la democracia y posteriormente entregar un informe al INE, TEPJF, Congreso y Gobierno, así como a diversos organismos internacionales como ONU, OEA, Unión Europa, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como a la UIP, Parlasur, Parlamento Europeo, Parlacen y diversas organizaciones globales con las que mantenemos contacto permanente.

MARKO CORTÉS; GUANAJUATO SEGUIRÁ SIENDO UN BASTIÓN AZUL

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, garantizo que Guanajuato seguirá siendo un bastión azul. Les pedimos todo el apoyo decidido y el voto útil para quien sí puede ganarle a la candidata de las mentiras, Xóchitl Gálvez. Cortés Mendoza confió en que Libia García hará historia al convertirse en la primer mujer que gobierne el estado, mientras que Xóchitl Gálvez será la primera presidenta de la República. En el cierre de campaña de la candidata a gobernadora en el Estadio León, a donde acudieron cientos de simpatizantes y militantes, reconoció que se trata de la entidad más panista de todo México y en la que se ha hecho una exitosa campaña. Anticipó que de acuerdo a las últimas mediciones se ganará el estado por más de 15 puntos porcentuales, por lo que advirtió que Morena no va entrar. A nivel nacional, aseguró que Xóchitl Gálvez ya alcanzó a la candidata de las mentiras y va a ganar porque es la mejor. Vamos a ganar porque la gente está preocupada y molesta por lo que está pasando en el país. Amigas y amigos, esperamos y confiamos que habrá una gran cantidad de voto oculto que castigue a los pésimos gobiernos morenistas en todo el país y Xóchitl va a ser la presidenta de México. A una semana de las elecciones, el líder nacional de los panistas, pidió apoyo parejo el día de la votación y que en las seis boletas electorales se cruce por el PAN. Por Xóchitl Gálvez para presidenta, al Senado, Miguel Márquez y Adriana Rodríguez, para diputados federales y locales de la coalición Fuerza y Corazón por México y a alcaldesas como Ale Gutiérrez para que siga gobernando León. Nosotros le pedimos a Guanajuato todo el apoyo decidido y el voto útil para quien sí puede ganarle a la candidata de las mentiras. Y el único voto útil que sí va a servir para corregir el rumbo de México es el voto para Xóchitl Gálvez, eso es lo que quiero pedirles. Señoras y señores, llegó la hora del cambio en todo México, aquí en el estado de Guanajuato llegó la hora de defender lo que ustedes más quieren, que es su tierra.

JOE BIDEN; AGRADECE A AMLO CAPTURA Y EXTRADICIÓN DE ‘EL NINI’

El presidente Joe Biden, agradeció a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador la detención y captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, considerado por Norteamérica como un peligroso criminal dedicado al tráfico de fentanilo. Fue un buen día para la justicia, refirió el mandatario estadounidense en un comunicado difundido por la Casa Blanca, al señalar que el líder de los escoltas de “Los Chapitos” también está acusado de asesinar, torturar a secuestrar a numerosos rivales. Joe Biden refrendó su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno de México para enfrentar la epidemia de fentanilo y drogas sintéticas que está matando a tanta gente en nuestros países y el resto del mundo. Aseveró que debe continuar la colaboración para llevar ante la justicia a quienes se dedican a la producción y tráfico de fentanilo. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini y jefe de seguridad de la facción de los Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos, señaló el fiscal general Merrick B. Garland. En tanto, el Departamento de Justicia agradeció al Gobierno mexicano por su colaboración en la captura de ‘El Nini’, quien también está relacionado con el tráfico de fentanilo. ‘El Nini’ fue uno de los principales sicarios del Cártel de Sinaloa, y fue responsable del asesinato, la tortura y el secuestro de rivales y testigos que amenazaron al cártel.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz