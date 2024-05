Charlie Colin, miembro fundador de la banda Train, falleció a los 58 años tras resbalarse en la ducha.

El medio TMZ dio a conocer el sensible fallecimiento de Charlie Colin, quien fue un músico estadounidense, bajista y miembro fundador de la banda de rock ‘Train’ .

De acuerdo con los reportes, Colin, de 58 años de edad, se resbaló y cayó en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo en Bélgica.

La madre de Colin reveló al medio estadounidense que nadie lo encontró hasta que sus amistades regresaron a su residencia, después de su viaje de cinco días. Por ello, no está claro cuándo ocurrió en incidente.

Asimismo, detalló que Charlie se había mudado a dicha ciudad, ya que estaba dando una clase magistral de música en el conservatorio y que estaba trabajando en un estudio porque estaba terminando ce crear temas para una película.

Train rinde homenaje a Charlie tras su deceso

La banda de rock de la cual fue miembro fundador, ante la sensible noticia a través de sus redes sociales, le dedicaron unas palabras de despedida al músico:

“Cuando conocí a Charlie Colin me enamoré de él. Era el hombre más dulce y qué guapo. Hagamos una banda, es lo único razonable. Su forma única de tocar el bajo y su hermoso trabajo con la guitarra ayudaron a que la gente se fijara en nosotros en San Francisco y más allá”.

Por último, afirmaron que:

“Siempre tendrá un lugar cálido para él en mi corazón. Siempre intenté acercarme a él, pero tenía una visión propia”. Eres una leyenda, Charlie, ve a encantar a esos ángeles”, se lee en la publicación con fecha del 22 de mayo- fecha que su hermana, Carolyn Stephens, confirmó a The Associated Press la noticia del fallecimiento- y que está acompañada con una fotografía de la agrupación.

