La muestra que expone el interior del cuerpo humano y que lleva por nombre Our body: The Universe Within, ya está de vuelta en México y promete cautivar, asombrar y hasta transformar a sus visitantes con sus impactantes cuerpos humanos reales que son mostrados para comprender el cómo funcionan por dentro.

“Los libros de ciencia que hemos visto desde la primaria cuando éramos niños, nos hablan de los diferentes sistemas que tiene el cuerpo y de esa manera sabemos que existen, pero quizá no habíamos pensado en su aspecto y eso es lo que esta muestra busca, enseñar cómo lucen estos sistemas dentro de nosotros de manera cotidiana”, explicó en entrevista con este medio, José Antonio Valencia, productor en México de la exposición.

tal manera que en la muestra, los asistentes podrán ver de manera detallada órganos como el corazón, los sistemas respiratorio y cardiovascular en su estado casi natural, diseccionados, pues alguna vez pertenecieron a personas comunes y corrientes, quienes decidieron donar sus restos a la ciencia.

De tal manera que Our Body: The Universe Within, se alza como una exposición “educativa y científica que de ninguna manera busca el morbo. Todos los cuerpos han sido tratados con el debido respeto”, dijo Valencia.

Para entender esta cualidad, el productor explicó parte de la historia que hizo posible la exposición.

“Esto nace a partir de una pareja de doctores de Hong Kong que enseñaban anatomía y querían facilitar la manera de mostrárselo a sus alumnos, se pusieron a disecar cuerpos, pero de una manera que sus órganos mantuvieran su forma real y encontraron la técnica denominada como plastificación”, relató.

De esta manera es que este matrimonio, además, se dio cuenta que se podía hacer con partes del cuerpo específica como los órganos y los sistemas completos.

Sin embargo, esta iniciativa ha tenido una mala reputación debido a la intrusión del científico alemán Gunter Von Hagens, quien ha popularizado esta técnica con el morbo como bandera.

“Cuando el alemán aprendió la técnica, fue el primero en pensar en hacer una exposición y volvió a su país para fundar Bodies, la cual ha sido cuestionada porque se muestran cosas grotescas, como cuerpos haciendo actividades, además empezó a intervenir animales y hasta mujeres embarazadas”, relató.

Pero, a manera de rendir un homenaje, se planea que todos los cuerpos intervenidos por Hagen y por la Universidad de Hong Kong, pronto estén en el Museo del Hombre, una institución que fundaron ambos y que es vista como un mausoleo en donde el alemán dará la bienvenida a los visitantes cuando fallezca y su cuerpo sea plastificado y expuesto.

Por lo anterior, es posible que estas exposiciones dejen de recorrer el mundo, cuando esté listo el recinto.

Our Body: The Universe Within está dividido en seis salas, las cuales en conjunto muestran diez cuerpos, tres torsos y más de 150 órganos.

“Creo que es reveladora hasta cierto punto porque la gente se puede dar una idea de la grandeza de nuestro cuerpo y empezar a valorarlo y a cuidarlo”, finalizó.

La muestra , que también cuenta con un recorrido virtual, está en exhibición en la Casa abierta Monte, ubicada en Calle de la Palma 14 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de lunes a domingo de las 10:00 a las 20:00 horas, hasta finales de julio.