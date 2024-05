El consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, aseguró que México está “satisfecho” con la primera resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a que el organismo no decretó medidas provisionales contra el Ecuador, quien asaltó la Embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril.

En entrevista con medios, Celorio informó que México no recibió las medidas provisionales solicitadas a la CIJ, sin embargo, resaltó que sí se recibió el reconocimiento de la inviolabilidad de los locales, y por ello Ecuador se comprometió a no ingresar a los locales de México.

En tanto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el juicio todavía no ha concluido: “son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Lo que se pedía en las medidas cautelares era que se protegiera la embajada”, dijo durante su conferencia de prensa de esta mañana.

PRESS RELEASE: the #ICJ finds that the circumstances do not require the exercise of its power to indicate provisional measures in the case concerning concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/3kFwBf9fj6 pic.twitter.com/0UPy1RNYr0

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024