La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la petición de México de imponer medidas cautelares a Ecuador por el asalto a la Embajada En Quito, el 5 de abril.

Hace unos momentos, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió que las circunstancias presentadas ante ella “no son tales para requerir el ejercicio de su poder” para emitir medidas cautelares contra el Gobierno de Daniel Noboa, por ordenar a las Fuerzas de Seguridad asaltar la legación mexicana y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.

El fallo fue leído por el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, quien afirmó que no se encontró riesgo real. Por ello, dijo, se rechazó emitir las medidas.

México solicitó el inicio de procedimientos contra Ecuador por “cuestiones jurídicas relativas a la solución de disputas internacionales por medios pacíficos, relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”.

Entre las medidas que solicitó el Gobierno mexicano están que Quito tome:

“Medida apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas, y que ‘despeje’ los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador”.

Ante esto, la Corte celebró el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de las partes.

México acusó a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional”, lo que crearía un precedente “desconcertante” a nivel internacional.

Por su parte, Ecuador defendió la irrupción al llamarlo un acto “excepcional” y mantuvo su argumento de que Glas había sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción.

Y también subrayó que se dieron garantías por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas.

El 5 de abril, Fuerzas de Seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito y se llevaron a Glas, el cual esperaba la resolución de su petición de refugio.

Al respecto, en la querella presentada por México acusó que el Gobierno de Noboa violó la convención de Viena, además de que acusó que las comunicaciones de la legación fueron intervenidas durante varios días, entre otras presuntas agresiones.

Por ello, México ha solicitado de Ecuador una disculpa, que se devuelva a Glas a la embajada, y mientras tanto se le suspendan sus derechos en la ONU, y en su caso, expulsarlo.

