Casi un millón de personas se quedaron sin luz eléctrica en Houston por fuertes vientos y tormentas.

La noche de este 16 de mayo, 898 mil 270 residentes (del centro de Houston, Texas) reportaron no contar con el suministro de energía eléctrica debido a vientos huracanados y tormentas torrenciales que hicieron colapsar algunas torres eléctricas.

A través de las redes sociales se difundieron videos de las torres caídas por los fuertes vientos registrados en el condado de Harris, en West y Fry Road, esto da una idea de la potencia que se requirió para tumbar las líneas de transmisión.

En otro clip dejó ver el derrumbe de la fachada lateral del club nocturno llamado “Conejo Malo” en el downtown de la ciudad.

Algunos edificios y rascacielos quedaron con daños por las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos.

En algunos suburbios y zonas residenciales se reportaron y captaron caídas de árboles, además de postes de luz y también daños estructurales en las viviendas.

De acuerdo con el rastreador de corte de CenterPoint Energy a las 19:30 horas reportaron 852 mil 412 clientes sin luz, pero para las 20:11 horas la cifra aumentó a 898 mil 270 personas sin el servicio.

#HOU A fast moving but severe weather system has caused widespread power outages across the service area. As a result, outage updates via Outage Tracker and Power Alert Service® as well as our ability to provide estimated restoration times may be delayed or unavailable. They are… pic.twitter.com/krgNrA0C5g

— CenterPoint Energy (@CenterPoint) May 17, 2024