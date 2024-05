El piloto mexicano, Pato O’Ward, comenzará en las primeras filas del Gran Premio de Indianápolis de la Indycar, tras haber conseguido ser quinto para la lanzada, mientras que Alex Palou tendrá la pole position.

Pato O’Ward comenzará el GP de Indianápolis desde la quinta posición, misma que es previa a las 500 Millas de Indianápolis correspondiente al calendario 2024 de la IndyCar.

El regiomontano avanzó en ronda de grupos como cuarto del primer pelotón, esto mientras el piloto que lidera el campeonato, Colton Herta, quien abandonó su grupo por un problema en su transmisión.

Para el grupo de los 12 más rápidos la contienda fue intensa por la mejora en la calidad de la pista para la parte final de la clasificación. Will Power consiguió ponerse primero con el tiempo de 1.08.964, mientras Palou estaba a 0.029 segundos, seguido por O’Ward.

