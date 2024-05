El exCEO de X -antes Twitter-, Jack Dorsey, abandonó el proyecto de Bluesky, una alternativa muy similar a lo que ya ofrece la red social antes mencionada, sin embargo, lo que resaltó es que elogió a su anterior empresa.

“Tecnología de libertad”, fue como Jack Dorsey se refirió a X.

El tema comenzó justo cuando un usuario en lo que antes era Twitter le preguntó si seguía perteneciendo a la junta directiva de Bluesky, a lo que respondió con un simple “no”.

Sin dar mayores detalles sobre su salida o las razones de la misma, los internautas se constataron que su nombre continuaba apareciendo en Bluesky y destacaron que el exCEO de Twitter borró su cuenta en la otra red social.

Fue el pasado domingo que la misma Bluesky emitió un comunicado en forma de agradecimiento por sus contribuciones y esfuerzos como su CEO.

“Agradecemos sinceramente a Jack por su ayuda para financiar e iniciar el proyecto Bluesky. Hoy en día, Bluesky está prosperando como una red social de código abierto que se ejecuta en atproto, el protocolo descentralizado que hemos creado”.

Además, resaltaron que con la partida de Dorsey se encuentran en búsqueda de un nuevo miembro para la junta directiva, que comparta el compromiso “de construir una red social que dé a las personas el control de su experiencia”.

Tras la despedida, algo que sorprendió a los internautas fue la reacción de Dorsey para despedirse de Bluesky, pues lanzó un elogio para X.

“No esperen que las corporaciones les concedan derechos. Defiéndanlos ustedes mismos usando tecnología de la libertad. (Están en una de ellas)”, escribió.

Cabe destacar que la relación entre Elon Musk y Jack Dorsey ha sido en repetidas ocasiones muy compleja o tensa, ya que pese a que el exCEO fue el primero en reconocer al magnate, también fue el último en impedir su compra, así como criticar los despidos masivos o considerar excesivas las decisiones nuevas.

don’t depend on corporations to grant you rights.

defend them yourself using freedom technology.

(you’re on one)

— jack (@jack) May 4, 2024