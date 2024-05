Ante miles de ciudadanos congregados en la Plaza Central de León, Guanajuato, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió que a pesar de todo su poder, no le tiene miedo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Esta mujer que ven adelante de ustedes ¡No le tiene miedo a nadie! ¡No le tengo miedo al Presidente! ¡A todo su poder, a todo su autoritarismo! ¡A todas sus mentiras y a todo su dinero!”, refirió.

Te podría interesar: Miles sufren por falta de agua en la capital de Campeche

La abanderada del PAN, PRI y PRD, dijo que su principal contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum ya rebasó el gasto de campaña “¡Basta ver las decenas de espectaculares que tiene la candidata!”, no obstante, aclaró que ella tiene los corazones de sus simpatizantes.

Ante ello, les pidió ayuda para quitar el miedo a la gente “¡Ayúdenos quitándole el miedo a la gente! ¡No tengan miedo de salir a votar, porque vamos a ganar!”

La ingeniera Gálvez Ruiz resaltó que en la elección del próximo 2 de junio, “esta elección nos jugamos el todo por el todo. Democracia sobre dictadura, nos jugamos libertad, sobre autoritarismo, nos jugamos vida sobre muerte, nos jugamos todo lo que hemos ganado en los últimos años”.

Desde una de las entidades con altos índices de violencia, refirió que en México todos los días matan a 10 mujeres, violan a 60 mujeres y matan a jóvenes. “¿Quién no se conmovió con los cinco jóvenes asesinados en Celaya? Todo México ¿Quién no se conmovió con lo que paso en Salvatierra? Ni así el presidente tuvo la decisión de cuidar más a Guanajuato.

Te podría interesar: La autopista México-Puebla tendrá un cierre parcial de carriles por mantenimiento

“Pero no cuida a Zacatecas, no cuida a Baja California, no cuida a Michoacán, no cuida a Tamaulipas, no cuida a nadie ¡No le importa! Y su ‘candidata de las mentiras’, viene y nos dice que México está mejor que nunca ¿en qué México vive? No entiende que hay un México que extorsiona”, enfatizó.

Este martes, Xóchitl Gálvez tendrá gira por la Ciudad de México.