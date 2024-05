El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la generación actual ha sido la encargada de recuperar la soberanía, dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México. López Obrador estuvo presente en el desfile conmemorativo al 162 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla. Durante su discurso, recordó el sacrificio de los poblanos y poblanas que dieron su vida en la gesta que ayudó al país a tener independencia y soberanía. Destacó que México ha dejado atrás una época de sumisión, por lo que los gobiernos actuales están empeñados en crear un país democrático que lucha con erradicar la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, el presidente señaló que México sostiene una buena relación con los gobiernos de otros países como Estados Unidos. Reconoció que ante la existencia de millones de migrantes en el país vecino, el presidente Joe Biden ha entendido la lucha contra la desigualdad. El gobernador Sergio Salomón agradeció la presencia de Andrés Manuel López Obrador en Puebla para la conmemoración del 5 de Mayo. Señaló que eso demuestra la importancia que tiene el estado para el ejecutivo federal. Asimismo señaló que López Obrador es el luchador social más emblemático de México, por lo que consideró que su presencia en Puebla fue un honor. Además, indicó que su gobierno comparte la visión humanista del presidente y la tarea que la une con la administración federal. Por ello, el gobernador señaló que cuando concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todo México lo va a extrañar. Gracias señor presidente por acompañarnos. Su presencia nos habla de la importancia que tiene Puebla para usted. En unos pocos meses México entero lo vamos a extrañar, se lo digo como Sergio Salomón más que como gobernador. Finalmente, Sergio Salomón señaló que en Puebla hay un llamado a cerrar filas y trabajar por las familias.

CATY MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE CATY MONREAL VA A SER LA PRÓXIMA ALCALDESA DE LA CUAUHTÉMOC

Desbordan la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc con más de 18 mil personas que acudieron a respaldar a Caty Monreal candidata a alcaldesa por Morena, PVEM y PT, a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada. Vamos a recuperar la alcaldía del abandono, la corrupción y la improvisación en que la tuvieron los del PRIANISMO que son también el cártel de la trata y el cártel inmobiliario: Caty Monreal, recibió a la doctora Claudia Sheinbaum en la explanada de la demarcación donde aseguró: Estamos a 28 días de hacer nuevamente historia y avanzar hacia un futuro más justo, igualitario, sostenible, de libertades y humanista como lo inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso, la candidata presidencial de Seguimos Haciendo Historia dijo: aquí se va a vivir el 2 de junio el triunfo de Caty Monreal como alcaldesa de la Cuauhtémoc. No tengo ninguna duda, abundó Sheinbaum, de que Caty va a ser la próxima alcaldesa de la Cuauhtémoc y le vamos a ayudar junto con Clara Brugada a iluminar todas las calles de la alcaldía, que sean senderos seguros, que haya murales con artistas urbanos y vuelva el color. También vamos a redoblar esfuerzos para que no falte el agua en la ciudad y menos en la Cuauhtémoc. Igualmente vamos a mejorar el transporte público y la vida cultural de la Cuauhtémoc y de una vez les hago la convocatoria, porque el 2 de junio en la noche nos vamos a ver juntas en el Zócalo de la Ciudad de México a celebrar el triunfo de la República, de la ciudad y de la Cuauhtémoc. Por su parte, Caty Monreal dijo que está haciendo una campaña de las tres S (suelo, sudor y saliva) para concientizar sobre la importancia de recuperar la alcaldía del abandono, la corrupción y la improvisación en que la tuvieron estos tres años los gobiernos panistas y priistas. Señaló que los vientos de la transformación ya recorren las calles de nuestra alcaldía. Lo dicen las encuestas y el pueblo. Pero sobre todo ha vuelto la esperanza, se vive la alegría y se siente el triunfo del plan C. En el evento estuvieron presentes Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, candidatos al Senado. La candidata morenista les pidió paciencia a los habitantes de la demarcación, ya que sólo faltan 4 semanas para la elección y ya mero llegamos al triunfo. A nuestros vecinos y vecinas, les digo, no les vamos a fallar. Vamos a cumplir y entregar el alma en esta encomienda. Claudia y Clara: siéntanse tranquilas: en Cuauhtémoc, no vamos a fallar. Estuvieron acompañando a las candidatas, el dirigente nacional y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, respectivamente; el senador Ricardo Monreal; el diputado Gerardo Fernández Noroña; la dirigente nacional y el líder capitalino del PVEM, Karen Castrejón y Jesús Sesma, respectivamente.

SENADOR RICARDO MONREAL; EL PROYECTO DE MORENA EN EL PAÍS MANTIENE UNA SÓLIDA VENTAJA EN LAS PREFERENCIAS A UN MES DE LAS ELECCIONES

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Enlace Territorial en la campaña de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de la República, afirmó contundente que el proyecto de la 4T mantiene una ventaja difícil de revertir a un mes de las elecciones. En un evento académico celebrado en Oaxaca, Monreal hizo hincapié en la importancia de no caer en actitudes festivas ni de triunfalismo. Sin embargo, apuntó: “para mí ya está definido, Claudia Sheinbaum debe traer entre 25 y 27 puntos de distancia con el segundo lugar. Al evaluar las preferencias de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Oaxaca, Monreal destacó la alta aceptación que ha logrado obtener entre la población. En referencia a las encuestas que dan ventaja otros contendientes señaló las posibles inconsistencias en esos datos y manifestó su confianza en la decisión del pueblo. Dijo que la mayoría de los estudios de opinión sitúan a Sheinbaum con una ventaja considerable sobre sus competidores, y aunque reconoció la posibilidad de pequeñas variaciones en los próximos días, afirmó que la mayor parte de la población ya ha tomado su decisión. En el norte del país, específicamente en Nuevo León, el también coordinador de los senadores de Morena resaltó los resultados de una encuesta que otorgan una ventaja de más de 2 a 1 sobre su rival más cercano, demostrando así el amplio respaldo que ha logrado cosechar en diversas regiones de México.

MARCELA GUERRA; PRESIDIRÁ CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE MIKTA

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, presidirá la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos de MIKTA, reunión de alto nivel en la que participarán legisladores de Indonesia, Australia, Turquía, República de Corea y México, naciones con valores democráticos en común. MIKTA se estableció como una agrupación interregional de países miembros del G20 en 2013, cuyo compromiso con la democracia y el trabajo colaborativo en el sistema multilateral es significativo. Los miembros de este mecanismo de colaboración, integrados por la rama Ejecutiva y Legislativa, contribuyen activamente en los principales foros internacionales y desempeñan un papel constructivo en el entorno internacional que aumenta el entendimiento mutuo, profundiza los lazos multilaterales y ayuda a encontrar puntos comunes para la cooperación. Los países que componen MIKTA tienen como objetivo promover el diálogo y el apoyo a iniciativas compartidas en el ámbito multilateral, para buscar la prosperidad y un buen futuro para nuestros países, al identificar oportunidades comunes. Para México, es relevante este tipo de mecanismos para fortalecer las relaciones bilaterales, proyectar nuestros intereses en otras regiones, diversificar vínculos con socios no convencionales de relevancia internacional, apuntalar intereses compartidos como democracia, derecho internacional, multilateralismo y cooperación internacional y realizar consultas en foros como la ONU y el G20 para responder a los desafíos internacionales y promover una mejor gobernanza global. Los parlamentarios abordarán cuatro temas: a) Fomentar la paz global a través del diálogo: b) Igualdad de género: desafíos parlamentarios y estrategias para la inclusión, c) El comercio como medio para aumentar el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida, d) Ante el incremento de los flujos migratorios internacionales. El propósito fundamental de esta Conferencia es fomentar el diálogo, facilitar y promover la coordinación de estrategias entre los miembros de MIKTA, para abordar los cambiantes desafíos de nuestros tiempos.

CLAUDIA SHEINBAUM; DENUNCIA COMPRA DE VOTO CON TARJETA ROSA

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” llamó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) sancionar la compra de votos a través de la llamada ‘’Tarjeta Rosa’’, emitida por el gobierno. Se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada ´Tarjeta Rosa´, y ahí exigimos al Instituto Electoral de Guanajuato que sancione. Se está repartiendo una tarjeta donde reparten nueve mil pesos, que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PAN o del PRIAN’. Tras exponer que en Guanajuato se están implementado formas ilegales de obtener el voto de los guanajuatenses, Claudia Sheinbaum solicitó a las autoridades electorales estatales cumplir con su función, actuar con imparcialidad y aplicar las sanciones correspondientes. La denuncia principal que queremos hacer aquí es la llamada ‘Tarjeta Rosa’, que además es una copia de lo que ocurrió en el Estado de México, se está repartiendo dinero en pleno periodo electoral, con el ofrecimiento de la candidata del PAN, eso es delito electoral, no solo administrativo, penal. La candidata a la Presidencia de la República puntualizó que, a pesar de ello, la realidad es que el movimiento de la Cuarta Transformación toma cada vez más fuerza en todo Guanajuato. En Guanajuato el pueblo pide a gritos una transformación de la manera en la que se gobierna y en su vida. Guanajuato es el estado con más homicidios en todo el país y es gobernado por el PAN y además, se lavan las manos frente a la seguridad de los guanajuatenses. Entonces hay que hacer este llamado, que el día de la elección 2 de junio, todo parejo, seis de seis porque es la única manera, trabajando en equipo cómo vamos a sacar adelante a Guanajuato. Sheinbaum solicitó al pueblo de Guanajuato hacer valer su derecho y ejercer libremente su voto en las próximas elecciones. A todos los habitantes de Guanajuato, ciudadanos y ciudadanas que van a ejercer su voto este 2 de junio no se dejen engañar, la compra del voto es una dádiva que se otorga en el momento y lo que van a tener son otros seis años como los que se han vivido en este periodo en Guanajuato.

XÓCHITL GÁLVEZ; LLAMA A CUIDAR CASILLAS Y DEFENDER EL VOTO

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez de la alianza PAN-PRI-PRD, en un encuentro ciudadano, llamó a los mexicanos a cuidar las casillas y defender el voto durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. De gira por Colima, Colima, convocó de manera especial a los Xóchilovers para que se acerquen al PAN, PRI y PRD, partidos políticos que la están apoyando, y se anoten como representantes de casilla. Pidió salir a votar sin miedo para defender los valores de vida, verdad, libertad y prosperidad, que son fundamentales para el desarrollo del país. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo ¡Yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. Los necesito el 2 de junio ¡Morena se va a ir! ¡Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división!. Asimismo señalo que durante su gobierno regresará a los mexicanos y a sus familias el dinero de las Afores que no han reclamado y que el Gobierno Federal pretende transferir al Fondo de Pensiones del Bienestar. Consideró que esos recursos tienen dueño y le pertenecen a un mexicano que por años trabajó, pero que tal vez nunca supo que contaba con ese dinero. Expuso que en su sexenio también regresarán las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, que beneficiaban a cientos de familias, pero que el Gobierno Federal quitó por capricho. En materia de infraestructura se comprometió a terminar el libramiento de Colima al Puerto de Manzanillo y trabajar para que se construya el nuevo Puerto de Cuyutlán y crezca toda esa región marítima.

CLAUDIA SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; ASI VAN LAS ENCUESTAS TRAS EL SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, después de que se enfrentaron al Segundo Debate Presidencial y a menos de un mes de las elecciones del 2 de junio de 2024, quien mantiene la delantera después de este “frente a frente” es la candidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum con 24 puntos arriba de la abanderada del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez. De acuerdo con la Encuesta de Encuestas de Polls MX en su última actualización, con corte al 5 de mayo, Claudia Sheinbaum se coloca a la cabeza de las preferencias electorales con el 56%, seguida de Xóchitl Gálvez, de quien se ha distanciado por 24 puntos. Metodología: Modelo bayesiano dinámico que utiliza resultados de los encuestadores en la contienda electoral de interés, así como su desempeño histórico en relación con los resultados oficiales de la elección. En este ejercicio que utiliza los resultados históricos de las encuestas que miden el desempeño de los 3 candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez mantiene el segundo lugar en la contienda presidencial con el 32% de las preferencias electorales. Mientras que Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), se colocó en la tercera posición con el 10% de las intenciones del voto. Sheinbaum Pardo ha dominado el primer lugar con una amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez; con preferencias de más del 50%. Tras el primer debate presidencial organizado por el INE el 7 de abril, los resultados para Claudia Sheinbaum eran ligeramente mejor, pues para esa fecha (8 de abril) contaba con el 61% de intención de voto, según los datos recopilados por Polls MX, es decir, de aquella fecha a la actualidad perdió 5 puntos. En el caso de Xóchitl Gálvez tras el primer debate presidencial registró el 32% de las preferencias, misma cifra que conserva tras el segundo encuentro. Situación contraria a la de Jorge Álvarez Máynez, quien ahora tiene los puntos más altos desde el arranque de su campaña electoral. Tras el primer debate presidencial, Máynez contaba con el 6% de las preferencias, creciendo 4 puntos, según Polls MX, debido a que tras el segundo encuentro registra el 10%.

CLARA BRUGADA, SANTIAGO TABOADA Y SALOMÓN CHERTORIVSKI; FRENTE A FRENTE EN EL TERCER DEBATE ESTE PROXIMO 12 DE MAYO

Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski frente a frente en el tercer y último debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral de la CDMX (IECM). Debate previo a la jornada electoral del 2 de junio en donde se definirá si habrá continuidad de la llamada Cuarta Transformación o la ciudadanía se decanta por la oposición: El tercer debate entre los aspirantes de Sigamos Haciendo Historia, Va por la CDMX y Movimiento Ciudadano que buscan ganar la Jefatura de la capital del país se realizará el próximo domingo 12 de mayo a las 20:00 horas, y contará con una duración de 90 minutos. Durante ese periodo la candidata y los candidatos hablarán de sus proyectos para el cargo que ocuparían por los próximos 6 años, para el sexenio de 2024 – 2030. De acuerdo con el IECM los temas que se pondrán sobre la mesa serán: Seguridad y Justicia, Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano. Asimismo, se acordó que Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski sean ubicados en una mesa 360 grados, como ha ocurrido en los dos primeros debates. En este último debate previo a la jornada electoral, se espera que se hable de la disminución en 50% en los homicidios que dejó la antigua titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Es posible que en este tercer encuentro no se pueda hablar de las investigaciones del llamado Cártel Inmobiliario en donde presuntamente estaría involucrado el candidato Santiago Taboada, y cuyo término fue prohibido por el propio Instituto Electoral de la CDMX.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ; COMISIÓN DEL SENADO REFRENDA COMPROMISO CON INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La senadora Josefina Vázquez Mota, señalo que México es el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios contra menores. Las niñas, niños y adolescentes en México se enfrentan a situaciones de violencia que transgreden sus derechos y los pone en un estado constante de vulnerabilidad, violencia que se ejerce de forma física, verbal, sexual, psicológica y digital. Por ello, en los últimos seis años, el Senado de la República ha realizado una labor de reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, así como para salvaguardar su interés superior. De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Atención a la Infancia (UNICEF), México es el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios contra menores, pues al año, más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en nuestro país. 90 por ciento de las violaciones contra niñas y adolescentes sucede en su entorno familiar. Ante dicha situación, las y los integrantes de la Comisión aprobaron reformas para prohibir el matrimonio infantil y equiparable; obligar a los juzgadores a emitir sentencias en lenguaje de lectura fácil; formular la Estrategia Nacional de Seguridad y Combate al Ciberacoso. De igual forma, se implementaron acciones y políticas de prevención y combate en contra de la pornografía y turismo sexual de niñas, niños y adolescentes, así como medidas de protección y restitución especial de sus derechos cuando hayan sido víctimas de estos delitos. Las y los senadores aprobaron que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; la no revictimización de este sector de la población en procesos judiciales; así como medidas contra la violencia sexual infantil; y proyectos para generar conciencia sobre su salud mental y la importancia de su debida atención y tratamiento. Las y los senadores, precisan que el camino aún no termina y que es necesario llevar a cabo un esfuerzo colectivo para fortalecer y crear mecanismos de regulación, que garanticen mayor protección para la infancia y adolescencia mexicana. Tenemos el compromiso de salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como de cerrar las puertas a todas las formas de violencia que amenazan su paz y de abrirles las puertas a una vida plena y digna.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA: 35 AÑOS DEL PRD COMO REFERENTE DE LOS DERECHOS SOCIALES DE MÉXICO

El senador Miguel Ángel Mancera al conmemorar el 35 aniversario de la fundación del PRD, indico que los derechos sociales, humanos, laborales y de convivencia, hoy vigentes en la capital y en muchas partes de nuestro país sin gracias a la lucha y trabajo permanente de las y los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Asimismo reconoció el trabajo realizado por las mujeres de la institución y de precursores como Porfirio Muñoz Ledo, así como Cuauhtémoc Cárdenas. Si nosotros hacemos historia, vamos a encontrar en estos 35 años a personajes inolvidables que marcaron una tarea en la política nacional y que han trascendido además a nivel internacional. Personajes como Porfirio Muñoz Ledo, personajes como el propio Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Durante un evento en la sede del PRD en la capital del país. Miguel Ángel Mancera, mencionó: lo que se ha hecho en la Ciudad de México la gente lo reconoció, la gente sabe que se han hecho cosas bien, que han sido propuestas del PRD, que se han operado con quienes han querido trabajar en favor de esta ciudad. El también Coordinador de la Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, aseguró que durante los 35 años de historia del PRD la capital ha sido eje pilar de los cambios en el país a través de leyes impulsadas y aprobadas que garantizan derechos sociales y libertades. Porque si hoy hay derechos en esta ciudad, es porque se han construido, porque se han conservado, porque se ha abogado por ellos. Tenemos una Constitución que es la más avanzada de América Latina y tenemos esos derechos ahí, son derechos para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los animales de compañía, para la gente, los compañeros y compañeros de la diversidad también.

CONCEPCIÓN TORRES; ESTUDIO DEL IBD SEÑALA: JÓVENES DE 15 AÑOS EN MÉXICO: MÁS ESCOLARIZACIÓN, MISMOS PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE LO QUE APRENDEN

La investigadora Concepción Torres Ramírez, integrante de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), destaca en un estudio titulado “Las pruebas PISA: jóvenes con niveles bajos de desempeño en México”, que entre 2000 y 2022 la asistencia escolar de jóvenes de 15 años se incrementó 45%, pero los resultados de las pruebas PISA muestran la persistencia de deficiencias en los aprendizajes fundamentales de un alto porcentaje de quienes concluyen la educación básica. Comparado con Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, los porcentajes de estudiantes que obtienen niveles bajos en México se ubican en el nivel medio. Los resultados obtenidos por México en las pruebas PISA desde el año 2000 muestran la persistencia de serias deficiencias en los aprendizajes y habilidades intelectuales que los estudiantes logran durante su tránsito por la educación básica, a lo que hay que sumar todavía los estragos educativos provocados por la pandemia. Asimismo indica que los porcentajes de jóvenes mexicanos de 15 años que obtienen niveles bajos de desempeño en Lectura y Ciencias en las pruebas PISA se han mantenido sin cambios significativos desde el año 2000. Pese a ello, se aprecia el incremento en el número absoluto de jóvenes con niveles bajos de desempeño en Lectura y en Matemáticas. El estudio refiere que, comparado con otros países latinoamericanos evaluados por PISA (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia) los porcentajes de estudiantes que obtienen niveles bajos en México se ubican en el nivel medio. En ese sentido, Chile y Uruguay tienen tasas menores en todas las áreas, mientras que Colombia, Argentina y, especialmente, Brasil, registran porcentajes mayores. Desde el 2000, se han aplicado en México las pruebas PISA, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con el propósito de valorar los conocimientos y las habilidades intelectuales que han logrado desarrollar los jóvenes que continúan en la escuela.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; HAGO CAMPAÑA CON LA GENTE Y NO CON LAS ENCUESTAS; LOS SONDEOS ESTÁN SIENDO MANIPULADOS POR EL GOBIERNO O POR LA GENTE QUE QUIERE APARECER

El candidato del PRD al gobierno del Estado, Juan Manuel Fócil Pérez, indico que él respeta mucho a quienes hacen campaña con las encuestas, pero en lo personal hago campaña con las personas, quién consideró que la mayoría de esos sondeos están manipuladas, las paga el gobierno o la persona que quiere hacer creer que tiene respaldo ciudadano. El legislador Fócil Pérez planteo que urge atender los problemas de inseguridad, la salud, mejorar el abasto de agua potable, acabar con la corrupción y trabajar para que las cosas cambien. Fócil Pérez aseguró que el PRD va a ganar la elección del 2 de junio, han querido difundir que el partido no tiene presencia, pero por la forma en que se ha expresado la gente, la mayoría va por el cambio y el respaldo al partido. Nosotros vamos por el triunfo, la gente lo está manifestando todos los días, vamos con el PRD porque es la opción del cambio, los demás partidos PT, Verde son comparsa de Morena, en cuanto a MC, ahí la lleva, pero no tiene estructura, en cuanto al PRI y el PAN han disminuido los estimo, los respeto y el PRD es la mejor opción. Yo les pido que se sumen, si los demás quieren mantenerse en la lucha que lo haga, pero vamos a sumarnos como pueblo, como ciudadanos, porque necesitamos buscar la mejoría de todos. El abanderado del PRD a la gubernatura expuso que ha recorrido los 17 municipios de la gente, en donde la gente la expresa su respaldo y le ha externado que se deben atender de manera prioritaria la inseguridad, salud y servicios públicos. La inseguridad es el tema que se debe atender de manera prioritaria, hay gente que ya no quiere poner un puesto de empanadas, porque hay mucha extorsión, pensamos que se tengan fuerzas del orden que pongan un freno a la inseguridad, hay comunidades grandes en las que ya ni policías hay, están abandonando a su suerte a la ciudadanía.

MANLIO FABIO BELTRONES; SE COMPROMETIO A GESTIONAR BENEFICIOS PARA BENITO JUÁREZ DESDE EL SENADO

El candidato a Senador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, durante su visita al municipio de Benito Juárez, Sonora, recordó la evolución que ha vivido Benito Juárez desde hace casi 30 años, donde él fue parte importante para consolidarlo como municipio. Manlio Fabio Beltrones, candidato a Senador por la alianza Fuerza y Corazón por México, ofreció una reflexión profunda sobre la evolución histórica de la localidad y su compromiso continuo con su desarrollo. Beltrones comenzó recordando los primeros días de la región, cuando emergió como la colonia Irrigación, para luego transformarse en Villa Juárez, y finalmente, tras una lucha ciudadana liderada por él mismo hace 27 años, se consolidó como el municipio de Benito Juárez, con su cabecera en Villa Juárez. Ustedes saben la historia, Hace 27 años nos organizamos en Villa Juárez para encabezar una lucha por el reconocimiento para que fuera municipio. Era lo que pedíamos desde hacía muchos años cuando transitamos de Colonia a Villa, y ahora a municipio, y tenemos que hacerlo valer con muchos recursos y muchas obras que hoy son urgentes y necesarias. Beltrones reconoció las brechas y desigualdades que persisten en la región, especialmente en áreas críticas como salud, educación y seguridad. Benito Juárez merece más, enfatizó, prometiendo redoblar esfuerzos desde el Senado para llevar más beneficios y recursos al municipio. Además, el candidato destacó la importancia de abordar las necesidades específicas de sectores como el campo y la pesca, subrayando la urgencia de revertir el abandono gubernamental en estas áreas. Es hora de dar un nuevo impulso a nuestras actividades tradicionales, de apoyar al campo y la pesca, pilares fundamentales de nuestra identidad y economía.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS; EN SUS EXTENSAS GIRAS POR LOS 51 MUNICIPIO DE NUEVO LEON DIJO: YO TAMBIÉN ESTOY CANSADO DE NO SENTIRME ESCUCHADO Y DE NO SENTIRME REPRESENTADO

Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, ha completado una extensa gira por los 51 municipios de Nuevo León, incluyendo una reciente visita al municipio de Marín. Durante su visita, el candidato se dedico a recorrer las comunidades puerta a puerta, participar en reuniones con simpatizantes y escuchar directamente las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Luis Donaldo Colosio ha presentado una plataforma basada en siete ejes principales que pretenden responder de manera efectiva a las exigencias de la población local. Vamos a ir al Senado a defender a Nuevo León y a Marín, pero para eso se requiere no ser agachón y tener voz propia. Entender las problemáticas y los desafíos. No ir con ocurrencias. Dentro de los principales desafíos que mencionó se encuentran la garantía de acceso al agua, el mantenimiento de un aire limpio, el apoyo al campo y la ganadería, así como la lucha por mayores recursos para el estado. Luis Donaldo Colosio Riojas compartió su motivación personal para aspirar al cargo, resaltando su deseo de cambio y representación efectiva: Estoy aquí pidiéndoles esta oportunidad de trabajar porque yo también estoy cansado, al igual que ustedes, de no sentirme escuchado, de no sentirme representado.

MARKO CORTÉS; LLAMA A CIUDADANOS A NO PERMITIR IMPOSICIONES DEL GOBIERNO DE VERACRUZ

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a las y los veracruzanos a que no permitan imposiciones en el gobierno del estado, porque merecen un cambio positivo y salir del abandono. Ustedes merecen para empezar, un gobierno con un gobernador que sea de esta tierra, que conozca esta tierra y que esté preparado para gobernar. En alusión a la candidata de Morena, quien aseguró un día sí y otro también confunde los municipios en donde está porque no conoce la entidad ni sabe geografía, consideró que alguien que no es del estado y es de Zacatecas, no debe llegar y confió en que el orgullo jarocho veracruzano se lo impida. Así como Xóchitl Gálvez exhibió a la candidata de las mentiras, Claudia Sheinbaum, el dirigente de Acción Nacional, celebró que Pepe Yunes evidenciara a Rocío Nahle, quien tampoco ha podido responder sobre sus mansiones en Monterrey y Nueva York y por qué en el estado pagan 3 mil pesos de luz y ella solo 30. Además, lamentó que, en el estado, haya municipios sin luz, ni agua y con las carreteras totalmente destruidas. El líder del blanquiazul acusó que el dictadorzuelo de Cuitláhuac García está desesperado porque sabe que va a perder, por ello expresó el más amplio respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del partido ante la persecución política constante que padecen candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz. Vengo a expresarles todo el respaldo, no lo vamos a permitir y condenó que, en otros estados como Puebla, estén recurriendo también a estas prácticas. A nuestro candidato a gobernador en Puebla, Lalo Rivera, fueron a amedrentarlo, se equivocaron de casa y golpearon a la vecina, preguntando por Lalo. De ese es el tamaño del miedo que tiene Morena. Marko Cortés confió que, en Veracruz, se ganará la gubernatura, el Senado con Miguel Ángel Yunes, los 19 distritos federales y los 30 distritos locales. Vamos a ganar, pésele a quien le pese en Palacio del estado y en Palacio Nacional.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP: ELECCIONES 2024

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, a tan solo seis meses del día de las elecciones, los votantes estadounidenses se enfrentan a una campaña presidencial que a simple vista parece estable, pero que está dominada por la incertidumbre. Por primera vez en más de un siglo, los estadounidenses elegirán entre dos virtuales candidatos de los principales partidos que ya han ejercido como comandantes en jefe: el presidente, Joe Biden, y el ex presidente Donald Trump. Aunque el enfrentamiento se esperaba desde hace tiempo, los estadounidenses parecen estar enfocados en otras cosas: el interés por las elecciones alcanzó su nivel más bajo en 20 años y la mayoría de los votantes registrados tienen una opinión desfavorable de ambos aspirantes. Por tal razón, salvo que se produzca un gran cambio, las elecciones las decidirán los votantes con opiniones negativas tanto de Biden como de Trump. Y no sólo se trata de a quién elegirán, sino de si deciden participar o no en lo que se espera que sea la campaña presidencial más cara en la historia de Estados Unidos. Donald Trump mantiene una estrecha ventaja de 2 puntos entre los votantes registrados, dentro del margen de error, en la encuesta de NBC News realizada en abril. Por su parte Joe Biden se está apoyando con fuerza en temas como el derecho al aborto, en los que las encuestas le dan ventaja, al tiempo que lleva una ventaja significativa en la recaudación de fondos. Los sondeos también muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban el trabajo de Biden en el cargo, una oportunidad que Trump ha aprovechado para atacarlo en temas como la economía y la frontera, al tiempo que intenta animar a su base mientras se enfrenta a decenas de cargos federales y estatales en cuatro casos diferentes. Los números de Trump han estado entre el 45% y el 47%. Los de Biden han fluctuado más, entre un máximo del 49% y un mínimo del 42%.

