El padre del vigente campeón de la Fórmula 1 (F1), Jos Verstappen, advirtió que la escudería de Red Bull Racing estaría en peligro de desmoronarse, esto tras el anuncio de la salida de Adrian Newey.

La mañana de este 1 de mayo se anunció que Adrian Newey, ingeniero en jefe y diseñador de los monoplazas de Red Bull, abandonará la división de Fórmula 1 a principios del año 2025, para enfocarse en la creación del hypercar llamado RB17, que podrá transitar en la vía pública.

Jos Verstappen, padre del tricampeón Max, salió de inmediato a declarar con respecto a la situación que atraviesa el equipo campeón y los peligros a los que podrá estarse enfrentando.

“El equipo está en peligro de desmoronarse. Tenía miedo de eso a principios de año”, declaró al medio De Telegraaf.

Enfatizó también que la salida de Adrian Newey no augura un buen futuro para Red Bull, pues “para que exista la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo”.

“Ese no es el caso ahora”, agregó.

Cabe destacar que Newey abandona la escudería de la bebida energética tras 19 años de servicio, sin dar demasiados detalles de porque tomó tal decisión.

“Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula 1 y tuve la suerte de cumplirlo. Es el momento oportuno para dar relevo a otros y buscar nuevos desafíos”, declaró Adrian.

Al día de hoy, el ingeniero consiguió 13 títulos dentro de la F1 y este 2024 podría sumar la cuenta. Sin embargo, el elemento de Red Bull se encargará de hacer realidad el primer hypercar para el equipo austriaco.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024