“Todavía no soy presidenta y ya tuve un primer logro”, aseguró la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez al referirse al decreto publicado esta tarde por el presidente, Andrés Manuel López Obrador en la que se exenta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El presidente me copió, pero no importa, dijo la ingeniera Gálvez Ruiz desde Hermosillo, Sonora; aunque aclaró que el decreto publicado hoy, exenta del pago de ISR a los trabajadores que ganan menos de 9 mil pesos, mientras que su propuesta es exentar del pago a quienes ganan menos de 15 mil pesos.

Acompañada por el candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones, la abanderada del PAN, PRI y PRD hizo un llamado a los sonorenses y a los mexicanos a “¡despertar!”. Y pidió el apoyo de los ciudadanos para salir a votar el próximo 2 de junio.

En Hermosillo, mostró solidaridad con los trabajadores del campo, acusó al gobierno federal de “querer colapsar la producción rural” y dijo que el año pasado se desviaron más de 180 mil millones, se le redujo al campo en estos seis años 180 mil millones de pesos”.

Señaló la crisis que están viviendo los agricultores, “no hay apoyo para maquinaria, no hay apoyo para coberturas, no hay apoyo para seguros. No existe la Financiera Rural para tener crédito barato, los pescadores no tienen motores, no tienen Diesel o para gasolina rivereña. Los ganaderos están en una misma situación, los acuacultores están viviendo la importación ilegal de camarón que está llegando de Colombia, que es absolutamente ilegal, no debería entrar camarón y eso está dando en la torre la acuacultura”.