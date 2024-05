El Columbus Crew de la MLS terminó con lo que empezó en su casa y derrotó 3-1 (5-2 global) a los Rayados de Monterrey, este miércoles 1 de mayo, en una de las semifinales de la Concachampions.

El equipo estadounidense, que ya había vencido a los regios 2-1 la semana pasada, remontó una desventaja inicial y le ganó con categoría al equipo mexicano en el Estadio BBVA.

El primer gol del partido fue obra de Yevhen Cheberko, quien anotó en su propia puerta al minuto 11 para darle la ventaja a Monterrey durante casi todo el primer tiempo.

Antes de irse al descanso, el Columbus empató a través de Aidan Morris luego de un mal despeje del portero Esteban Andrada.

A minutos de iniciado la segunda parte, Diego Rossi recibió un pase filtrado y firmó el 2-1 para el cuadro estadounidense.

Ya al minuto 89, Jacen Russell-Rowe marcó el 3-1 definitivo luego de un tiro desde fuera del área tras una salida de Andrada que trató de despejar el balón.

Ahora, el Columbus Crew jugará la final de la Copa de Campeones de Confacaf ante Pachuca, quien eliminó al América este marte en el Estadio Hidalgo.

