El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo se pronunció en redes sociales tras presunto rumor sobre su muerte.

Este viernes por la tarde-noche en redes sociales se empezó a rumorar sobre el presunto fallecimiento del también productor de cine , teatro y televisión, Jorge Ortiz de Pinedo, quien en días pasados anunció que estaba en espera de un milagro para recibir un trasplante de pulmón, debido a que su salud está delicada a causa del cáncer de pulmón que enfrentó, por tanto, al fumar.

Al respecto, el actor que da vida a ‘Plácido’ en el programa ‘Famila de Diez’ , a través de un video que compartió en sus redes sociales desmintió el rumor sobre su muerte.

Asimismo, aseguró que se encontraba bien y agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de amigos , colegas y fans tras enterarse sobre su supuesto deceso.

“Hola , queridos amigos, familia querida, muchísimas gracias por sus muestras de cariño y por la preocupación que han mostrado ante tanta mentira que surge por ahí en TikTok, Whatsapp no les hagan caso.

La verdad es que estoy bien, todavía sigo aquí en el plano terrenal, estoy aquí, son rumores, son rumores, no hagan caso. Por favor, no manden flores. Estoy bien. ¡No me he muerto, aquí sigo!

