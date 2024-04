China entra al mercado de los generadores de videos y este sábado presentó Vidu, un equivalente a la herramienta estadounidense de inteligencia artificial Sora, capaz de crear clips realistas con solo introducir un texto.

Sora, que se presentó en Estados Unidos en febrero, es propiedad de OpenAI, la compañía que desarrolló ChatGPT y el generador de imágenes DALL-E.

El lanzamiento de esta nueva herramienta es un gran avance en el campo de la IA y fue muy seguido en China.

Shengshu, una empresa fundada el año pasado en Pekín, anuncio el sábado la creación de Vidu que según la compañía puede crear vídeos realistas de 16 segundos en alta definición a partir de texto.

La compañía publicó un vídeo con imágenes muy realistas creadas mediante inteligencia artificial.

🚨 China just released SORA’s rival “Vidu”

This is China's first long duration, high consistency, and high dynamics video modelIt can create videos upto 16s with 1080P in single click.

It excels at simulating the real physical world and also showcases a vivid imagination,… pic.twitter.com/6ThjAxrQs2

— Sambhav Gupta (@sambhavgupta6) April 27, 2024