Cantante, compositor y una de las voces catalanas más importantes de varias generaciones hispanohablantes, Joan Manuel Serrat recibirá en octubre el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.

“Yo me he enterado por teléfono esta mañana, me hablaron de la Fundación para comunicarme el resultado de la votación del jurado y me preguntaron si tenía que hacer el 28 de octubre y les dije que si tuviera algo que hacer, yo lo posponía”, pronunció entre risas el músico en conferencia de prensa.

“La noticia la recibí con alegría, satisfacción, gratitud, emoción y con sorpresa porque es algo que uno no tiene previsto. Recibirlo como punto final en mi carrera francamente me parece un buen colofón”, dijo el intérprete de Penélope. El galardón fue entregado “por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música”, declaró la Fundación Princesa de Asturias.

Reconocido por cantar en castellano y en catalán, Serrat siempre ha abrazado causas políticas en sus canciones, como cuando le hizo frente al régimen franquista y se negó a participar en Eurovisión por no poder cantar en catalán y se dijo “acompañante de estas causas”.

“Como no tengo una lista de todas las causas que he abordado, no podría decir de cuál es de la que me siento más orgulloso, pero lo cierto es que me siento contento con mi vida, cuando entro a hacer una reflexión, evidentemente puedo distinguir los momentos más claros de los más turbios y los de más satisfacción de los que no.

“Pero una vez habiendo hecho esto, lo tomo todo junto y me siento a gusto con lo que he hecho en esta vida y espero que la vida sea generosa y me permita seguir disfrutando un poco más”, añadió.

Asimismo, se pronunció sobre el que se le reconozca por expresarse artísticamente en dos idiomas.

“Lo he hecho siempre con la certeza de que soy una persona que tiene a ambos como manera de entenderse y de existir; conviven en mí con toda naturalidad y sin necesidad de diccionarios para pasar de una a otra”, aseguró en el evento en donde habló también en ambos idiomas.

Conocido como el noi del Poble Sec, por el barrio barcelonés en el que creció, su profunda sensibilidad en sus letras, lo hizo formar parte de la Nova Cançó Catalana, movimiento cultural y social de finales de los 50 hasta 1968, aunque el primer éxito de Serrat llegó en 1969, como resultado de su disco tributo al poeta Antonio Machado.

Serrat, siempre político, llegó a exiliarse en México hacia finales del franquismo y durante ese tiempo no dudó en cantarle, de manera incómoda, a las dictaduras militares que azotaron a América Latina durante este tiempo.

“Defensor del diálogo frente a la crispación, la obra de Joan Manuel Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”, reconoció el jurado de la Fundación Princesa de Asturias en su acta.

Este “latinoamericano de Barcelona”, como él mismo se define, se retiró luego de una maratónica gira en 2022, en la que recorrió diferentes partes del mundo hasta volver a su natal Barcelona.

El galardón dotado de 50 mil euros, lo recibirá el 28 de octubre en una ceremonia que se celebrará en Oviedo, España.