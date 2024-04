Se ha informado que en esta mañana ocurrió un sismo de magnitud 6.4 dentro del país de Japón; testigos captaron el movimiento.

Durante el trascurso de esta mañana se registró un sismo de magnitud 6.4 en Japón, lo que hizo que la mayoría de los ciudadanos sintieran el movimiento.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica, el movimiento surgió en el Canal de Bongo, sin embargo, hasta el momento se ha descartado la posibilidad de un Tsunami como consecuencia del terremoto.

🚨 🇯🇵NO TSUNAMI THREAT FROM 6.4 MAG JAPAN QUAKE

A 6.4 magnitude earthquake struck the Bungo Channel, Japan at a depth of 50 kilometers, but poses no tsunami threat.

The quake's impact on injuries or damages remains unclear.

Source: RT

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 17, 2024