En 99 años de existencia de la Liga Mexicana de Beisbol, únicamente son nueve los equipos que han logrado dos títulos de manera consecutiva, siendo Saraperos de Saltillo el último en lograrlo en las campañas 2009 y 2010. Hoy Pericos de Puebla asume la responsabilidad bajo las órdenes de Sergio Omar Gastélum de unirse a tan prestigiosa lista en la pelota caliente nacional..



Reafirmado como el manager de Pericos de Puebla para 2024, tras haber llegado a mitad de la campaña anterior a dicho equipo y llevarlos hasta una Serie del Rey, en la que remontaron dos derrotas para conquistar el título, Sergio Omar Gastélum vive un proceso de reinvención y dice no sentirse conforme, luego de ganar el título de Liga Mexicana de Beisbol en 2023, tras dos finales perdidas previamente.



“Yo no puedo estar en el ‘ya merito’ y conformarme con el segundo lugar. Siempre busco reinventarme e identificar cómo hacerlo. En 2023 aprendí que no debo darme por vencido y que tengo que superar cualquier adversidad para ser campeón y creo que lo he aprovechado”, afirmó el manager en entrevista.



Tras una temporada inusual en 2023, en la que los Pericos se convirtieron en el primer campeón de la LMB que llegó a las instancias de postemporada como “mejor perdedor”, tras caer antes en las semifinales contra El Águila de Veracruz, Sergio asegura que hoy, con el campeonato en sus manos, se ganaron el derecho a ser vistos como el equipo a vencer, cosa que no incomoda a la novena poblana.



“Es algo natural que otros equipos quieran estar en nuestros zapatos y vivir lo que hemos vivido, porque es algo para lo cual trabajas. Creo que el campeonato te da esa factura para mostrar a cualquier otro equipo y lo vemos como una motivación extra que tendrán los demás clubes de ganarle al campeón”, apuntó.



El mánager mexicano asegura que ya no existen rivales asequibles en la Liga Mexicana de Beisbol, o series en las que antes los equipos podían darse el lujo de administrar esfuerzos y ganar encuentros fácilmente. Con tales escenarios, Gastélum le da su debido importancia al trabajo psicológico apoyado con el doctor Juan Carlos Camacho. “Él detecta muy bien a todo integrante que considera debe ser intervenido y eso nos ha dado mucho resultado y a mi me da tranquilidad porque me quita ciertos problemas que yo pueda tener adelante”.



Aunque el técnico mexicano no vio su victoria ante Algodoneros Unión Laguna como una redención por las finales perdidas en el pasado, el que su tercera final fuese la vencida únicamente lo motiva a buscar el bicampeonato con Pericos, ahora con la misión de hacer creer a su equipo de que pueden lograrlo.





