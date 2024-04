Prince Royce, uno de los máximos exponentes de la bachata en el mundo, aseguró que este género ha cautivado a las audiencias actuales, por lo que se encuentra “en un muy buen momento”, dijo en conferencia de prensa para anunciar su regreso a México.

“La bachata ha crecido demasiado en el mundo entero, para mí es un orgullo y un honor formar parte de este género, de su progreso y del proceso de crecimiento. Hoy en día vemos cómo grandes artistas se acercan a él como Shakira y Maná que grabaron su primera bachata conmigo; ver cómo también artistas grandes como Manuel Turizo de

Colombia o Rosalía de España graban bachata, es muestra de que el género ha llegado al mundo entero y de que cada quien logra adaptarla perfectamente a su voz.

“Ahora tengo una colaboración con Carlos Rivera quien me quiso prestar su talentosa voz del pop para la bachata. Creo que mis colegas de diferentes países han apoyado a su

crecimiento, desde el estilo en el que se encuentran. En general, está en un muy buen momento”, dijo el intérprete ante la prensa mexicana.

Asimismo, dentro de una industria que en la actualidad se preocupa mucho por las colaboraciones entre artistas, el originario de Nueva York, dijo que eso no le quita el sueño. “Trato de no pensar tanto en las colaboraciones, porque creo que es algo que llega muy orgánicamente. Todas las que he hecho llegaron de esa manera y he sido afortunado de ser testigo de que varios colegas aporten al género y en ese sentido, quizá me gustaría poder colaborar con alguien muy diferente, por ejemplo, con Justin Bieber. Me gusta fusionar con diferentes voces, ritmos e instrumentos. Es algo que disfruto mucho; fusionar estilos y fusionar fanaticada”, aseguró Prince.

Este regreso a México consta de un total de nueve fechas que forman parte de su Llamada Perdida World Tour, el cual se desarrolla en medio de un hito en la industria en el que los artistas buscan realizar giras monumentales y maratónicas que dejan amplios dividendos y que son causa de noticias de impacto.

Ante ello, el intérprete de Corazón sin Cara, actúa con mesura y dice enfocarse en su carrera y su público.

“En lo personal, la cuestión de dejar la vara en alto y tratar de sobrepasarla, es una competencia conmigo mismo, siempre trato de hacerlo mejor que la vez anterior, con más looks de ropa, hacerlo más largo, brindarle a los fans experiencias nuevas y mejores.

“Desde luego, he visto que ocurren estas giras, pero no me gusta estar al pendiente de lo que hacen otros artistas, prefiero volver a ver a mi público y saber qué es lo que quieren y cómo puedo mejorar su experiencia. Para mí nunca ha sido lo más importante el dinero, sino el cómo hacer que la gente crea que el precio del boleto vale lo que en realidad pagaron”, destacó.

Por ello, Prince Royce busca hacer de cada concierto un espectáculo sin igual.

“Siempre empiezo con una canción diferente y termino con una diferente, también me gusta cambiar el orden de los temas, quiero hacer que cada presentación sea distinta a la otra, no importa si es en el mismo lugar y en las fechas de mi regreso a México pueden esperar eso, además de canciones nuevas y clásicos que han sido apoyados por mis fans y las que me tienen hoy aquí”, finalizó.

Prince Royce se presentará durante nueve fechas en México del 26 de junio al 13 de julio en ciudades como Puebla, Mérida, Monterrey, Guadalajara y CDMX.