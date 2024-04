Estamos a 100 días de que den comienzo los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que la ciudad sede ya prepara la llegada de la antorcha olímpica, a los atletas que buscarán hacerse con una presea y como ya lo dijeron los organizadores, harán que el lugar sea el “restaurante más grande el mundo”; aquí te contamos todo lo que debes saber.

El gobierno de Francia busca que esta edición del 2024 tenga un gran impacto de principio a fin, para que tanto presentes como la audiencia de todo el mundo pueda apreciar su cultura y la preparación que le han dedicado a este evento mundial.

Los organizadores han decidido que el lugar que dará el recibimiento al mundo entero será el río Sena, esto en búsqueda de ofrecer un diferencial a lo ya antes visto, pues las inauguraciones son realizadas en un estadio olímpico, mismo por donde desfilan los atletas.

Se planea que cada delegación pueda desfilar a bordo de una embarcación, recorriendo el sitio de este a oeste, por lo que al menos 10 mil atletas cruzarán el centro de la ciudad en un trayecto de 6 kilómetros.

Posteriormente, se planea que todos los asistentes lleguen frente a la Torre Eiffel, momento en donde se cerrará la ceremonia de apertura y se encendera el pebetero con la antorcha olímpica.

Cabe destacar que al estar cruzando por la ciudad en embarcaciones y terminando en la Torre Eiffel, la inauguración para parisinos y turistas será totalmente gratuita en casi todas las zonas.

El desfilo partirá desde el puente de Austerlitz, junto al jardín botánico de París, para después cruzar dos islas en el centro de la ciudad y así cruzar por ocho puentes ubicados a lo largo del Sena.

Como en todas las ediciones de unos Juegos Olímpicos, siempre se presenta a una mascota que representa algo para la nación sede o que lleva consigo un mensaje que unifica a los países reunidos.

Para el 2024 los organizadores hicieron la presentación de Phryges, pequeños gorros frigios que significan libertad para los franceses, por lo que buscan simbolizar eso para estos Olímpicos.

La prenda de vestir ha estado en distintos momentos históricos de Francia, simbolizando la libertad en las revoluciones y en la República francesa.

La Villa Olímpica estará ubicada en medio de tres ciudades diferentes: L’Ile Saint-Denis, Saint Ouen y Saint-Denis. La misma albergará 14 mil 250 atletas durante los Juegos Olímpicos y 8 mil participantes para los Paralímpicos.

Con información de los organizadores, se busca que París se convierta en el restaurante más grande el mundo durante este evento, por lo que se servirán alrededor de 60 mil comidas por día.

También el gobierno de Francia detalló que una vez que concluyan los Juegos el área ofrecerá 2 mil quinientos hogares, una residencia para estudiantes, parque de tres hectáreas, hotel, servicios para la ciudadanía, oficinas y espacio para comercios.

Serán 35 las sedes en la capital francesa que alberguen alguna de las disciplinas que se desempeñarán.

Se dividen de la siguiente manera: 13 se encontrarán en la ciudad de París, 12 en la zona de Íle-de-France y 10 en distintas zonas del país para disciplinas específicas.

100 jours pour partager ensemble la magie des Jeux !

La Flamme Olympique de #Paris2024 est en route 🔥

–

100 days to share the magic of the Games together!

The #Paris2024 Olympic Torch is on its way 🔥 pic.twitter.com/4svH0QO7Yk

— Paris 2024 (@Paris2024) April 17, 2024