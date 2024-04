Rodrigo Márquez, hermano del influencer Fofo Márquez, compartió su postura a través de sus redes sociales con respecto a la detención de su familiar, sin embargo, antes fue tundido por internautas al estar publicando como si nada hubiera sucedido.

Por medio del video que compartió en su Instagram, Rodrigo Márquez habló por primera vez y de forma extensa sobre la detención de su hermano Fofo, por haber golpeado a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México.

El hermano de Fofo comenzó el metraje señalando que muchas personas le han hecho comentarios para preguntarle por qué no ha hablado del tema de su familiar o también sobre “que va a hacer”.

En esta ocasión Rodrigo mencionó que “le parte el alma” la situación por la que atraviesa su hermano y por ende que incumbe a todos los integrantes de la familia.

“Les voy a ser cien por ciento honesto, es una situación que me parte el alma, que estoy muy triste, en verdad es una situación que me está tocando vivir, que es desgastante para mí y para toda mi familia”, detalló.

Además, calificó que la situación de su hermano ya es un “circo mediático” luego de que muchos medios de comunicación estén tratando el tema de Fofo, pero detalló que él está al tanto.

“Por más que ustedes digan que me vale que no sé qué, por supuesto que no me vale, es una situación que me tiene triste y preocupado, sobre todo por mi mamá, estoy preocupado también por mí”.

Por otra parte, Rodrigo Márquez lanzó un llamado para sus seguidores y quienes vieran su video que el tema de su hermano se deje en manos de la Fiscalía y la familia.

“Siento que esto ya llegó a un extremo muy heavy donde ya hay amenazas de por medio, donde hay chismes, ya hay cosas que están inventando”, agregó.

Con respecto a los señalamientos de que no se decidió a expresar su punto de vista hasta ahora y publicaba cosas como si nada sucediera, Rodrigo dijo que si bien la situación es difícil, hay cosas que no puede frenar.

Finalmente, reiteró que no aprueba la conducta de su hermano Fofo Márquez, sin embargo, el caso debe quedar solamente para la Fiscalía y los abogados.

“Cabe aclarar que con esto yo no apruebo las acciones de mi hermano, yo no justifico aquí lo que hizo, es lo único que les voy a decir, no voy a dar más detalles del tema porque es tema de la fiscalía, los abogados y los jueces; de la familia de la señora Edith y de mi familia”, concluyó.

HM