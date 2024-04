El presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó al cese del fuego en Medio Oriente y a la solución pacífica de las controversias. Respecto al actual conflicto bélico en esa región dijo que el Gobierno de México fundamenta su postura con base en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política exterior. No condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza y ahora con Irán y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que estamos nosotros sosteniendo. Exhortó a que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, porque si no, es escalar el conflicto. Ojalá y las autoridades, como una muestra de buena voluntad, no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán. Lopez Obrador enfatizó que el mayor daño de la guerra es la pérdida de vidas humanas, por lo que remarcó la importancia de priorizar el principio humanista y universal del amor al prójimo. La instrucción que tiene nuestro representante en Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, es que se insista en que la postura de México es la solución pacífica, no la guerra. Apoyemos la paz, el cese al fuego y la fraternidad universal. Reiteró su mensaje del pasado sábado 13 de abril, donde sostuvo que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. ¿Qué no se pueden sentar y mantenerse en reunión permanente los mejores diplomáticos de los países que participan o que tienen injerencia en el conflicto, los diplomáticos del más alto nivel para que recomienden a los jefes de Estado lo que más conviene, pensando en ellos y pensando en la humanidad?. López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con las embajadas en Medio Oriente a fin de atender a aproximadamente mil 400 connacionales. Ya tenemos comunicación con todas nuestras embajadas. Nos reportan que todos están bien y estamos pendientes.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PIDE RESPALDAR LA 4T TLAXCALA PARA FORTALECER DERECHOS SOCIALES

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, y José Antonio Cruz Álvarez Lima hicieron un llamado a las y los ciudadanos de Tlaxcala para respaldar su candidatura al Senado de la República, para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su mandato y a la candidata de Morena a la Presidencia de la República de 2024, Claudia Sheinbaum. Subrayaron que el próximo 2 de junio, los ciudadanos podrán elegir entre dos proyectos opuestos de país: El del llamado “viejo régimen”, en el que se construyó un “narcoestado” y la democracia era una simulación; o el de la Cuarta Transformación, un proyecto que tiene como prioridad los trabajadores, la atención de las personas con escasos recursos, adultos mayores y estudiantes. Ana Lilia Rivera dijo que en el senado impulsaron más de 60 reformas a la Constitución. Una de ellas fue la construcción de la Guardia Nacional, para acabar con la entonces Policía Federal, que se había, en muchos de los estados, hecho cómplice de la delincuencia organizada. Dijo que desde el Senado también impulsarán la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se considere una de las áreas estratégicas controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, para que sus elementos tengan las mismas prestaciones que los integrantes del Ejército y la Marina. Además de garantizar que sean disciplinados y asegurar que no terminen sirviendo también a la delincuencia organizada. Rivera Rivera agregó que también se requiere que se eleve como un derecho constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que este sector de la población no se quede sin oportunidades de desarrollo y como presa fácil de la delincuencia. Por eso nuestro compromiso es acompañar a nuestra próxima Presidenta, construyendo más derechos, impulsando la fortaleza de la Guardia Nacional. Se requiere un nuevo Poder Judicial, considerar a todos los pueblos y campesinos con un jornal en el programa Sembrando Vida, y que se garantice la salud absoluta en todos los niveles y para todas las enfermedades. Vamos a consolidar un sistema para que los trabajadores accedan a vivienda, al INFONAVIT, a mejores pensiones, acabar con las reformas que impulsó en su momento Ernesto Zedillo y luego Felipe Calderón, y recuperar jubilaciones justas para los trabajadores, vivienda digna para los mexicanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA INICIATIVA QUE MODIFICA LA LEY DE AMNISTÍA.

El senador Ricardo Monreal Ávila, dio un mensaje; Soy un legislador que cree que México debe cicatrizar sus heridas, que debe de conocer la verdad y que debe de castigar a los responsables de problemas que han dejado profundas heridas a nuestro país. El caso de Tlatlaya o el caso de Iguala o incluso el caso de Allende o de San Fernando o Ayoztinapa; todos ellos fueron eventos trágicos que lastimaron al país, que lastimaron la convivencia pacífica y armónica de la nación y que dejaron heridas profundas. Por eso es que estoy planteando, como legislador, que se modifique la Ley de Amnistía. La amnistía y el indulto son figuras jurídicas que desde 1824 están contenidas en la Constitución y en la ley. El indulto lo ejerce directamente el Ejecutivo y la amnistía debe de ser una ley elaborada por el Legislativo. Por eso estoy proponiendo modificarlo, para que el Ejecutivo tenga facultades de no aplicar la norma jurídica penal o de olvidar, así es el término amnistía, cuando se trate de personas que conocen y que proporcionen datos fundamentales, verificables y comprobables que resuelvan este tipo de acontecimientos que enlutaron, que lastimaron al país, como es el caso de Ayotzinapa. Si hubiese un agente que estuviese en proceso penal o que fuera condenado por un juez y que conozca la verdad de lo que sucedió en Ayotzinapa, creo que vale la pena exceptuar la aplicación de la Ley Penal, a cambio de conocer la verdad que predominó en ese caso y castigar a los responsables. De eso se trata la iniciativa que presenté y que será discutida esta semana. Claro está, ha generado polémica, como todas las iniciativas de ley, porque es un momento de polarización, es un momento de crispación o de diferenciación, propio de los procesos electorales de renovación de Poderes de la Unión. Pero estoy convencido de que hay que modificar este artículo, para ir a la verdad de los hechos que se suscitaron en estas tragedias que enlutaron al país y que generaron profundas heridas al mismo. Puedes consultarla íntegramente, junto con un estudio de derecho comparado en el que esta figura de la amnistía y el indulto se ha aplicado casi en todo el mundo, de 193 países que integran la ONU, 186 tienen una u otra ley en materia de amnistía y de indulto. Hay que dar la discusión técnica, jurídica y política con seriedad, y a eso estoy dispuesto como autor de la iniciativa.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SEÑALA QUE HAY UNA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN SOBRE FONDO DE PENSIONES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, candidato a la primera fórmula al Senado de la República de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, acusó una campaña de desinformación sobre su iniciativa para crear un Fondo de Pensiones del Bienestar y rechazó que tenga tintes electorales. Hizo alusión a Ana Teresa Aranda, diputada federal y candidata al Senado de la República de la coalición “Fuerza y Corazón por México”. La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, criticó la propuesta al considerar que Morena se quedará con los ahorros de trabajadores mayores de 70 años. Mier Velazco dijo que las iniciativas no muerden. Ya lo expliqué, ustedes saquen sus conclusiones, eso es no leer los dictámenes. Esto es para que vean la campaña de desinformación a la que acompaña esta iniciativa. El legislador invitó a la oposición a no desinformar a los ciudadanos e hizo un llamado a analizar de fondo la propuesta y el fondo que planteó. Es un fondo que dignifica la vida de los trabajadores, las Afores no se tocan: ni por las administradoras ni por los partidos, gobiernos, por nadie, eso es de los trabajadores. Mier Velazco resaltó que su propuesta para transferir los ahorros de los trabajadores concentrados en las Afores y crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, beneficiaría a 45 millones de trabajadores y no pretende apropiarse del dinero de las afores.

LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO; CELEBRARÁ LA 87ª CONVENCIÓN BANCARIA

La Asociación de Bancos de México celebrará la 87ª Convención Bancaria los días 18 y 19 de abril en Acapulco, Guerrero. El evento contará con la participación de los principales bancos del país y estará enfocado en la discusión de temas clave para el sector, tales como la educación financiera, la Inteligencia Artificial, el cambio climático y la crisis del agua. Las sedes oficiales del evento serán el Palacio Mundo Imperial y el hotel Pierre Marqués, pues de las 86 convenciones bancarias realizadas, 38 han tenido lugar en Acapulco. Al confirmar el estado óptimo del puerto, Julio Carranza Bolívar, Presidente de la Asociación de Bancos de México, optó por apoyar su recuperación y reactivación económica tras el paso del huracán Otis. Citibanamex, BBVA, Banco Azteca, Grupo Armstrong, BanCoppel, SERTI, MasterCard, NTT Data, Barclays, Scotiabank, HSBC, Vierge Group, Telmex, Optimización Corporativa, Lexmark, Veritran, Círculo de Crédito, Banorte, Incode y Visa son algunos de los patrocinios detrás del evento anual más importante de la industria bancaria. Entre el panel de expositores se encuentran Galia Borja Gómez, Subgobernadora del Banco de México; Lyssete Bravo, Directora de Comunicación Externa y Asuntos Públicos de HSBC México y Latinoamérica; Tamara Caballero Velasco, Directora General de Banco Multiva; Mariuz Calvet, Presidenta de la Comisión ASG de la ABM Chief Sustainability Officer de Banco Santander México. Este año, estarán presentes el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

CLAUDIA SHEINBAUM: ESTUVO EN SINALOA. BUSCA CREAR RUTA DE TREN TEPIC-MAZATLÁN-NOGALES

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, se comprometió a crear la ruta de tren de pasajeros Tepic-Mazatlán-Nogales, durante su visita a Sinaloa. Privatizaron los trenes, nos dijeron que iban a ser los mejores trenes del mundo y ¿qué pasó?, desapareció el tren de pasajeros, así que vamos a recuperarlos. Son ocho proyectos pero, quizá, el que les interese es Tepic-Mazatlán-Nogales como ferrocarril de pasajeros. Vamos a seguir apoyando a Sinaloa, sé que tiene necesidades de drenaje, de agua potable, todavía. Vamos a seguir apoyando. Por otra parte en Los Mochis, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que espera que todos los mexicanos en el extranjero puedan emitir su voto para el proceso electoral de este año. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar, eso se llama democracia. Sheinbaum opinó que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero.

XÓCHITL GÁLVEZ; RENEGOCIAR TRATADO DE AGUA CON EU

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió instrumentar un proyecto integral para el campo que incluya invertir más en tecnificación ante la escasez de agua. En Camargo, Chihuahua, recomendó negociar desde ya con Estados Unidos el pago del agua correspondiente al próximo año. El otro problema que tenemos es que ya hay muy poca agua, si llegamos al 20%, ustedes saben de la capacidad de la presa de La Boquilla, ya no va a haber riego para el ciclo que viene, por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos que se tiene que hacer en el 2025 hay que renegociarlo. Hay que sentarnos con Estados Unidos y hay que decirle, pues que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas; pero no los pueden dejar a ustedes sin nada porque ustedes tienen que sacar adelante a sus familias. Explico que trabajará también con Tamaulipas y Nuevo León, para que también hagan su trabajo de ese lado porque mandar el agua hasta Tamaulipas para que se evapore en 1,000 kilómetros es realmente algo inaceptable. Tenemos que dar soluciones completamente técnicas y no basadas en política. Dijo que ante la escasez de agua se requiere tecnificar el campo.

HECTOR MELESIO CUEN; A 48 HORAS DE SU DESAPARICIÓN, EXIGIMOS LA LIBERTAD DE NUESTROS COMPAÑEROS LUIS GARCÍA Y FRANCISCO CERÓN

Después de más de 48 horas de haber transcurrido las desapariciones, y en una muestra total de solidaridad y apoyo, miles de sinaloenses se concentraron en distintos puntos de los 20 municipios del estado para exigir al gobernador y autoridades investigadoras el regreso con vida y a salvo de Luis Alonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán, quienes fueron privados de su libertad el pasado 13 de abril del año en curso en Culiacán. Como parte de esta exigencia social, Héctor Melesio Cuén Ojeda entregó un documento ante la Fiscalía General del Estado en el cual se solicita que se abra la carpeta de investigación y el área especializada en delitos electorales de esta dependencia esclarezca los hechos ocurridos. El documento fue firmado por los dirigentes estatales de las fuerzas políticas que conforman el Frente Fuerza y Corazón por México en Sinaloa. Cuén Ojeda señaló que el documento entregado no es más que un trámite, pero al final es la forma correcta de exigir resultados ante una Fiscalía y un gobierno responsable de salvaguardar la integridad física de las personas: Sabemos que la desaparición de Luis es meramente política, él es Secretario de Organización del Partido Sinaloense y candidato a Regidor en Culiacán, quienes lo privaron de la libertad saben que su función es de gran importancia para el PAS en este proceso electoral, sin embargo, la campaña no importa, lo único que nos importa es que Luis y Francisco regresen sanos y a salvo. A pesar de la gravedad de los hechos y de la concentración de miles de sinaloenses en el estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, titular de la Fiscalía General del Estado, no se presentó a atender a las familias de Luis y Francisco, sino que envió a su secretario particular, pero al final fue el vicefiscal quien recibió al contingente. Respecto a la declaración del gobernador de Sinaloa en la Semanera, de que puede ser un auto secuestro, el líder político indicó: Eso pinta de cuerpo completo al gobernador del estado de Sinaloa, al decir que fue un auto secuestro; qué maldad, perversidad y odio tan grande de ese individuo, exigimos la renuncia inmediata del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

MARKO CORTÉS; QUE EL GOBIERNO SE APROPIE DE LAS AFORES ES INCONSTITUCIONAL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que por ser inconstitucional y por tratarse de un fuerte golpe a las y los trabajadores, no permitiremos que el gobierno se apropie del ahorro de la gente. Señaló que el PAN siempre ha pugnado para que haya una pensión digna para todos los trabajadores, por lo que no permitiremos que el gobierno se robe las Afores, que significan el esfuerzo y ahorro de toda la vida. Retó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que comience por pagarle su pensión al cien por ciento a todos los trabajadores del ISSSTE, una decisión que depende directamente del gobierno federal, antes de andar ofreciendo a la gente una manzana envenenada con reformas legislativas que ponen en total riesgo sus ahorros. Lo que le hemos dicho al gobierno es que comience pensionando bien a las y los trabajadores del Estado mexicano, a quienes actualmente no les da la totalidad de su pensión. Morena ya está en el año de Hidalgo y se quiere robar hasta las Afores de los trabajadores para darles más moches a los hijos y amigos del presidente. Señaló que es clara la intención del gobierno y Morena para meter mano en recursos que pertenecen a los mexicanos sin reglas claras y con un Fondo de Pensiones para el Bienestar opaco y cuestionable, poniendo en enorme riesgo el ahorro de los trabajadores. Es evidente que ya se acabaron el presupuesto, los fondos y fideicomisos con la Refinería Dos Bocas que no refina, el AIFA que no vuela, el Tren que se descarrila y ahora quieren hasta robarse los ahorros de toda una vida por los trabajadores. Cortés Mendoza expresó que este gobierno resultó muy corrupto y derrochador, pues ya aumentó la deuda que había prometido no aumentar. Para este año el endeudamiento aprobado por sus diputados es por casi 2 billones de pesos, es decir, este año el gobierno va a recaudar unos 7 billones pero se va a gastar 9 billones de pesos, lo cual va a dejar en una situación muy comprometida al próximo gobierno.

ALEJANDRO MORENO; ADVIERTE QUE EL GOBIERNO DE MORENA Y SUS ALIADOS SE QUIEREN ROBAR LA ELECCIÓN

El líder nacional del PRI Alejandro Moreno, afirmó que están sacando a los mafiosos y delincuentes de la cárcel, para involucrarlos en la campaña electoral. Subrayó que el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas sigue operando abiertamente con delincuentes electorales. Anunció que se presentaron denuncias penales en contra del ex presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal y Eruviel Ávila. Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos para trabajar. Alejandro Moreno, afirmó que es clara la estrategia del gobierno de Morena y sus aliados, que utilizan todos los instrumentos para pretender robarse la elección del próximo 2 de junio. En una conferencia de prensa conjunta con los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés y Jesús Zambrano, Alejandro Moreno sostuvo que tal es el caso en Tamaulipas con Eugenio Hernández. Además, subrayó el caso de Raymundo Martínez Carbajal quien, en lugar de estar operando en este momento al frente del municipio de Toluca, se aventó prófugo de la justicia cerca de dos meses y hoy se encuentra vinculado a proceso por participar en el delito de secuestro exprés, con fines de extorsión. El líder nacional del PRI puntualizó la actuación del ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, quien sin menor contemplación, sigue operando abiertamente con delincuentes electorales. Destacó el acuerdo de sacar a confesos a cambio de darles esa oportunidad de salir en libertad violando todo, para que operen en favor de sus candidatas y candidatos en el Estado de México. El también diputado federal del tricolor anunció que, en el caso del ex presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de desvío de recursos y peculado, así como por no haber comprobado recursos federales de los Fondos de Aportaciones de Trabajo. Señaló que exigirán que se siga investigando y vamos a pedir a la Auditoría que esté presente, porque lo que están haciendo es intercambiar la impunidad con tal de pretender ganar las elecciones. Sobre Eruviel Ávila, Moreno dijo que presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de mil 365 millones de pesos, por no haber comprobado los recursos públicos federales que se entregaron, como el Fondo de Aportaciones y para los rubros de salud y educación.

ULISES RUIZ ORTIZ; SE SUMA A LA CAMPAÑA DE XÓCHITL GÁLVEZ EN OAXACA

El ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez en Oaxaca, y anunció la constitución de un Comité Estatal en apoyo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. La ex diputada local priista Edna Liliana Sánchez fue la encargada de leer el documento de constitución del Comité Estatal que tendrá como objetivo promocionar el voto, cuidar el voto y contribuir y tener el triunfo para llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de México. México está en la encrucijada de su historia, el camino a la democracia o la regresión autoritaria, ante este dilema la ciudadanía oaxaqueña nos hemos constituido en unidad democrática para salvar a México de continuar en el caos, la violencia y la muerte de miles de mexicanos a que nos ha conducido AMLO, y Oaxaca no escapa a este dilema. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que a una sola voz, en un solo pensamiento, con una sola idea, evitemos la destrucción fomentada desde Palacio Nacional, la inseguridad que pone en peligro nuestra vidas es la prioridad para Xochitl, así como la solución a los graves problemas de salud y las deficiencias del sistema económico.

JOE BIDEN; SOSTIENE REUNION CON PRIMER MINISTRO DE IRAK MOHAMED SHIA AL SUDANI

El presidente Joe Biden, se reunió con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, en la Casa Blanca. Joe Biden aseguró que quiere evitar que se propague aún más el conflicto en Medio Oriente, donde Israel libra una guerra en Gaza y es blanco de ataques de Irán. Estamos comprometidos con un alto el fuego que traiga a los rehenes a casa y evite que el conflicto se propague más de lo que ya lo ha hecho. Se refiere a las personas secuestradas por militantes de Hamas durante un ataque contra Israel el 7 de octubre. Al inicio de la reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Joe Biden reforzó que Estados Unidos sigue comprometido con la seguridad de Israel y elogió el esfuerzo militar sin precedentes para defender a Israel. Nuestra asociación es fundamental para nuestras naciones, Oriente Medio y el mundo. Mohamed Shia al Sudani, señaló que el encuentro se da en un momento delicado.

GILAD ERDAN; ISRAEL SE RESERVA SU DERECHO A REPRESALIAS CONTRA IRÁN

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, subrayó que su país se reserva el derecho a las represalias, pese a los llamamientos del secretario general y de todos los países a una desescalada. Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal a responder. No somos la rana en el agua hirviendo: somos una nación de leones. Tras semejante ataque masivo contra Israel, el mundo entero, y menos todavía Israel, no puede quedarse de brazos cruzados. Defendemos nuestro futuro, proclamó Erdan, que dio las gracias expresamente a Estados Unidos por su apoyo.

