Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al exministro Arturo Zaldívar de mentiroso por afirmar que es cómplice de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña para perjudicar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas punto, nada más … yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata. ¿Dice que Norma Piña está utilizando a la Corte y al Poder Judicial para beneficiarse de la contienda electoral? creo que el que utilizó la Corte es él”, reviró la abanderada del PAN, PRI y PRD.

En la víspera, el exministro actual colaborador de la campaña de Claudia Sheinbaum, acusó que asesores de Norma, son cercanos a la campaña de Xóchitl Gálvez.

Ello, después de que se anunciara una investigación en contra de Arturo Zaldívar por la existencia de una presunta red de corrupción que cooptaba a jueces y magistrados para que fallaran en favor de sus intereses personales, políticos o económicos.

Entrevistada luego de reunirse con industriales de Canacintra, la abanderada del PAN, PRI y PRD, también advirtió que junto con su coalicion no permitirán que el Gobierno del presidente López Obrador y Morena le quiten sus ahorros a los mexicanos como se pretende aprobar este martes en la Cámara de Diputados.

“No es dinero de los mexicanos por qué se le va a quitar el dinero a los mexicanos que ahorraron seguramente vamos a impugnar”, enfatizó la ingeniera.

Este martes, Gálvez Ruiz tendrá eventos en Jalisco.