Indiana elige a Caitlin Clark en primera selección del Draft de la WNBA

Convertida en la imagen del baloncesto femenino, desde su paso por la Universidad de Iowa, Caitlin Clark se convirtió en la primera selección global del Draft de la WNBA para convertirse en nueva jugadora del Indiana Fever.

Tras concluir su etapa como atleta universitaria, Clark dejó una marca invaluable en el basquetbol de mujeres en la División 1, con tres mil 951 puntos para la mayor cantidad de unidades a nivel colegial en ambas categorías (varonil y femenil), además de llevar a los Hawkeyes a sus dos primeras finales nacionales en la historia de dicho programa.

Al establecer un promedio de 28.4 puntos por partido como universitaria, Caitlin Clark ahora tratará de llevar al Fever a un protagonismo en la duela profesional de la WNBA, con una franquicia que no accede a postemporada desde 2016.

Única jugadora con más de tres mil puntos y mil asistencias como estudiante, Caitlin pasó a la historia en 2024, al ser la jugadora más buscada durante el denominado ‘March Madness’ de los playoffs en el basquetbol colegial, que a pesar de concluir con una victoria en la final para South Carolina, estableció una marca de audiencia para el baloncesto universitario con 18.9 millones de espectadores.

Después de establecer un nuevo récord de triples, con 183 en una sola temporada, Clark firmó un acuerdo comercial con Nike, Gatorade y StateFarm por al menos tres millones de dólares, aunque tendrá en principio como jugadora profesional novata un contrato de 75 mil dólares anuales.

Su debut está previsto para el inicio de la temporada 2024 de la WNBA del próximo 14 de mayo, con una cobertura que en Estados Unidos ya tiene asegurados 36 de los 40 partidos del Indiana Fever con transmisión nacional.

Congrats to Caitlin Clark.

Looks like I need to find a ticket or two. pic.twitter.com/Bod8h3Y5YF

— Mike Ott (Lover of beer, GBC & the Indiana Fever) (@DustyBottoms04) April 16, 2024