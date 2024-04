El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ante el enfrentamiento de Israel e Irán, por lo que se dijo a favor de la paz y la fraternidad universal. López Obrador manifestó que la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte, no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Además, llamó a poner en práctica la máxima de que la política se inventó para evitar la guerra. Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. El Gobierno de México advierte con profunda preocupación el ataque de Irán en contra de territorio israelí y los costos que esta acción podría tener en miles de vidas humanas. México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y subrayó la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales.

G7; CONDENA ATAQUE DE IRÁN Y LE ADVIERTE QUE NO DESESTABILICE LA REGIÓN

Los países del G7 condenaron enérgicamente el ataque iraní a Israel, al que mostraron su pleno apoyo, y advirtieron a Irán que adoptarán nuevas medidas ahora si continúa con sus iniciativas desestabilizadoras en Medio Oriente, tras una reunión por videoconferencia presidida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá, además de los de la Unión Europea (UE), afirmaron que, con sus acciones, Irán ha dado un paso más hacia la desestabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Esto debe evitarse. Medio Oriente afronta un momento de gran tensión después del ataque a Israel por parte de Irán, que lanzó más de 300 drones, misiles y misiles balísticos en lo que supone el primer ataque de ese tipo desde suelo iraní, a la espera de ver cuál será la posible respuesta israelí. Nosotros, los líderes del G7, condenamos inequívocamente en los términos más enérgicos el ataque directo y sin precedentes de Irán contra Israel. La Presidencia italiana del G7 había convocado el encuentro después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, avanzara que pediría una reunión del grupo para coordinar una respuesta diplomática tras garantizar su apoyo a Israel, aunque en las últimas horas se ha mostrado contrario a participar en una ofensiva, lo que podría llevar a Tel Aviv a evitar una respuesta de momento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Israel derrotará a Irán en su primer mensaje público tras el ataque, mientras el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó que la Guardia Revolucionaria dio una lección a Israel con los ataques con misiles y drones, y avisó al Estado judío de que no responda. A partir del próximo miércoles y hasta el viernes, los ministros de Exteriores del G7, el grupo de democracias más ricas del mundo, se reunirán en la isla italiana de Capri, con la situación de Medio Oriente como máxima prioridad.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SOLICITA ACTUAR PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y PAZ INTERNACIONAL

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, calificó como preocupante que las naciones opten por la fuerza por encima de la vía diplomática para dirimir sus controversias, pues esto sólo puede acarrear inestabilidad, injusticia y dolor para millones de personas. La senadora consideró que el ataque de Irán al territorio de Israel es en extremo preocupante. Además, condenó cualquier acto de violencia o acción bélica en contra de seres humanos. Ana Lilia Rivera hizo un llamado para que los organismos internacionales actúen con mayor eficacia y contundencia ante las violaciones del derecho internacional, así como para garantizar la estabilidad y la paz mundial. Como humanidad, nos ha llevado muchos años, vidas humanas y destrucción de ciudades enteras construir normas que respeten la soberanía y el respeto entre las naciones. Condenamos cualquier acto de violencia, no podemos combatirla con las mismas acciones, no podemos infundir miedo y responder con terror, lo realizado por Irán es en extremo preocupante, así como reprobable cualquier tipo de acción bélica contra seres humanos. La presidenta del Senado se pronunció por construir relaciones cordiales y cooperación entre los Estados, además de buscar formas para discutir pacíficamente, respetando, sobre todo, las vidas humanas. Como Presidenta del Senado mexicano siempre me he pronunciado a favor de construir la paz. El mundo parece entrar a un trance caótico y como expresé en una Audiencia Parlamentaria de la ONU, es preocupante que actualmente las naciones opten por la fuerza antes que la vía diplomática, pues esto solo puede acarrear inestabilidad, injusticia y dolor de millones de seres humanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; SENADO VE CON PREOCUPACIÓN ATAQUE DE IRÁN SOBRE TERRITORIO DE ISRAEL

El senador Ricardo Monreal Ávila ante el ataque con drones perpetrado por Irán en territorio de Israel, externó la preocupación de la mayoría legislativa ante la amenaza de escalar el conflicto en Medio Oriente. El hecho solo puede causar destrucción y pérdidas humanas, por lo que expresó su deseo para que impere la mesura en esa región del mundo. El ataque con cientos de drones y misiles por parte de Irán es una acción temeraria que agrava el conflicto armado, advirtió el coordinador de los senadores de Morena. Ricardo Monreal se suma a los llamados nacionales e internacionales para buscar soluciones de manera pacífica a fin de evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente.

DIPUTADO IGNACIO MIER; FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR GARANTIZARÁ RETIRO DIGNO; AFORES NO SE TOCAN

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la importancia de aprobar la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y con ello proteger los ahorros de las y los trabajadores para garantizar pensiones dignas. Es generoso, es solidario, es complementario, es un fondo que dignifica la vida de los trabajadores. Agregó que las Afores no se tocan: ni por las administradoras ni por partidos, gobiernos, por nadie, eso es de los trabajadores y tiene un gran valor significativo porque tiene que ver con una vejez, con una pensión digna. Destacó que no se trata de una medida electorera, sino de justicia social y de dignidad para más de 45 millones de trabajadores y trabajadoras que vieron las consecuencias de las modificaciones la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997 y en 2006, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El sistema de pensiones, en el mundo, siempre ha sido un reto. Recordó que en 2020 encabezó la reforma a las leyes de las Afores, del IMSS y del ISSSTE a fin de disminuir de 1 mil 250 semanas de cotización para las y los trabajadores, a 750 y crecer máximo a 1 mil. Aunado a lo anterior, disminuyeron de manera importante las comisiones que pagaban por contar con una cuenta individual en las Afores. Al hablar sobre las consecuencias de las reformas de 1997 y 2006, sostuvo que actualmente se busca lograr que las pensiones sean mayores y alcancen para cubrir las necesidades de las personas jubiladas. Por lo anterior, explicó Mier Velazco, se propuso crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar a fin de fortalecer y complementar la pensión digna. Aseguró que se trata de alcanzar la justicia social para las y los trabajadores sin financiamiento de recursos fiscales comprometidos y bajo la administración de un fideicomiso público. Finalmente, invitó a la oposición a leer la iniciativa y dar su voto a favor, en beneficio de las y los trabajadores de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; VAMOS A INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN, TRÁTESE DE QUIEN SE TRATE

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que para terminar con la impunidad, durante su gobierno investigará la corrupción, trátese de quien se trate. En un encuentro ciudadano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, la ingeniera criticó que este gobierno, que ya se va, representa la corrupción, es el de los sobres amarillos y el de la Casa Gris. La señora Sheinbaum, en lugar de decir que se investigue al Ministro, al ex Ministro de la Corte, ya salió a defender a Arturo Zaldívar. En mi gobierno no va a haber impunidad. En mi gobierno vamos a investigar la corrupción, trátese de quien se trate. Tenga la certeza que lo vamos a hacer. Vamos a trabajar juntos, ténganme confianza. México no está bien. México se debate entre un gobierno autoritario o ir hacia la democracia. México se debate entre los abrazos a los delincuentes o una mujer que les va a aplicar la ley. Señaló que, además, Morena y sus aliados quieren un México de los años 70, de los combustibles fósiles, del petróleo. Nosotros queremos un México de las energías limpias. Por eso, vamos a dar 5 millones de créditos, para que tengan celdas solares. Explicó que su proyecto contempla un Fondo Federal de Infraestructura para Municipios, donde a Ciudad Juárez se le asignarán 10 mil millones de pesos para la pavimentación de calles con concreto hidráulico, se impulsará el transporte público y se harán cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con los Estados Unidos. Gálvez Ruiz enfatizó que ganará las elecciones del próximo 2 de junio porque millones de corazones defienden la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad.

HÉCTOR MELESIO CUÉN; TENEMOS INFORMACIÓN DE QUE UNA PATRULLA DE LA POLICÍA EN SINALOA FUE LA QUE LOS DETUVO

Héctor Melesio Cuén Ojeda; Acompañado de los dirigentes estatales de los partidos que conforman el Frente Fuerza y Corazón por Sinaloa, informó que Luis Alonso García Corrales, militante del Partido Sinaloense, y Juan Francisco Cerón Beltrán, se encuentran en calidad de desaparecidos, y exigió a las autoridades correspondientes su pronto regreso sanos y a salvo. El líder político señaló que con base en investigaciones propias de los familiares, amigos y ciudadanos, se tiene conocimiento de que por Calzada Las Torres y Avenida Álvaro Obregón los hoy desaparecidos fueron detenidos por una patrulla de la Policía y aún no se sabe nada de ellos. Cuén Ojeda pidió a las autoridades correspondientes y al propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que aclaren, a través de las cámaras de vigilancia y de los negocios del sector, esa información de la supuesta detención por parte de los estatales y, de confirmarse, expliquen por qué no se ha notificado la detención. De manera muy clara hacemos un llamado a esta corporación para que investigue el punto que tenemos y localice a esa patrulla que detuvo a nuestros compañeros y los privó de su libertad. Cuén Ojeda, añadió que permanecerán atentos al trabajo de las autoridades investigadoras y exigió que se dé una justicia pronta y expedita para que los entreguen vivos a los compañeros Luis Alonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán. ‎

INVESTIGADOR JAIME ARTURO DEL RÍO; IBD “ROBO A NEGOCIOS PEGA AL PIB DE LOS ESTADOS”

El investigador Jaime Arturo Del Río Monges, elaboro una nota en donde señala que por medio de una modelación econométrica de tipo panel data, se concluye que el incremento de los robos con violencia a negocios tiene una correlación negativa estadísticamente significativa con el crecimiento económico de las entidades federativas de México. Un cálculo realizado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD). Señala que se estima que por cada punto porcentual que aumentan los robos con violencia a negocios, el PIB de las entidades federativas disminuye en 0.019 puntos porcentuales, El documento explica que para estimar dicha correlación se utilizaron los datos de los robos con violencia a negocios se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los datos del Producto Interno Bruto de las entidades federativas se obtuvieron del Banco de Información Económica de INEGI. Con base en lo anterior, el investigador señala que la inseguridad pública puede contribuir a desincentivar la inversión privada, lo cual impacta negativamente en la creación de empleo y el crecimiento económico. Por ello, afirma que invertir en seguridad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho pueden contribuir a incrementar la creación de negocios y el crecimiento económico en el país.

MARKO CORTÉS; ALEJANDRO MORENO Y JESÚS ZAMBRANO; HOY LUNES SE REUNIRÁN PARA HABLAR DEL PROCESO ELECTORAL DEL 2 DE JUNIO DARÁN UNA CONFERENCIA.

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, hacen una cordial invitación a la Conferencia de Prensa que se realizará el día de hoy lunes. La cita es las 11:00 horas, en el Salón Astor A del Hotel St. Regis, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc, 06500, CDMX. El tema está enfocado al proceso electoral del 2 de junio.

RUBÉN MOREIRA; PRI PROMOVERÁ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, SI MORENA APRUEBA TOCAR AFORES

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez advirtió que votaran en contra de que el Gobierno Federal tome recursos de las Afores para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que ese es dinero de las y los trabajadores. Aseveró que en caso de que prospere la iniciativa de Morena que busca conformar este fideicomiso, promoverán una acción de inconstitucionalidad y ayudarán a las y los trabajadores a que se defiendan. El líder del PRI en San Lázaro junto al especialista Mario Di Costanzo y el político Marco Mendoza realizaron un análisis de la propuesta del diputado morenista Ignacio Mier, quien busca crear dicho fondo que transferiría el ahorro para el retiro de las personas adultas mayores de 70 años que no estén activos a un fideicomiso manejado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Por lo que Moreira alertó que los recursos podrían ser tomados para obras monumentales y manifestó su preocupación por que, al ser reformas secundarias, Morena y sus aliados las pueden aprobar sin la oposición. Dijo estar de acuerdo en las pensiones al 100 por ciento, pero a la iniciativa de Mier no le puede dar el apoyo. Recordó que si una persona fallece su patrimonio tiene herederos que pueden reclamar el recurso de manera legal. El legislador recomendó acercarse a expertos como Mario Di Costanzo para recibir más información, a fin de saber si cuentan con Afore y cómo solicitar lo que les pertenece; en caso de fallecimiento, que familiares vayan por su dinero; que los trabajadores se acerquen a sus líderes sindicales y protesten, ya que no se vale quitarle a los más pobres su dinero Al respecto, Mario Di Costanzo advirtió que el traspaso de 10 millones de cuentas y subcuentas de vivienda, con recursos de 40 mil millones de pesos, será un robo a muchos para ayudarle a muy pocos. Detalló que la iniciativa de Mier busca convertir la Reforma Constitucional sobre Pensiones que presentó el Ejecutivo Federal el 5 de febrero del presente año, en modificaciones a diversos ordenamientos que garanticen una pensión mínima de 16 mil 400 pesos a aquellos trabajadores que sean mayores a 70 años, con 750 semanas de cotización, y que se encuentren por debajo de ese monto en sus percepciones mensuales, por lo que los beneficios no son para todos. Los de Morena, vieron que el presupuesto inicial era inviable, dado que el fondo se crearía con algunas opciones que le cuestan a la Federación, como es la liquidación de Financiera Rural o los remanentes de operación del AIFA, Mexicana de Aviación y el Tren Maya, que actualmente se encuentran subsidiados. El economista criticó que el nuevo proyecto no establezca cómo operaria el Fondo del Bienestar; mientras que, en el sexenio pasado, el titular de Hacienda impulsó la recuperación del ahorro para el retiro de adultos mayores. Marco Mendoza Bustamante previno que con esta propuesta no puede haber ninguna acción legal en contra de tomar el dinero privado que tiene nombre y apellido, los propietarios no serán notificados y no tendrán ninguna posibilidad de defenderse. Un adulto que no tenga trabajo destacó, no significa que luego no pueda tenerlo, por lo que consideró que se violan los derechos de este sector. Moreira Valdez, Mendoza Bustamante y Di Costanzo coincidieron en avalar las pensiones al cien, pero no la de Mier, porque los cambios al dictamen no modifican en nada la naturaleza confiscatoria de la iniciativa.

JOE BIDEN; REFRENDA APOYO FÉRREO A ISRAEL

El presidente Joe Biden, tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional subrayó que el compromiso de Estados Unidos con Israel frente a Irán es férreo. El mandatario mostro una foto del encuentro en la sala de crisis de la Casa Blanca, conocida como ‘Situation Room’, en la que está junto al secretario de Estado, Antony Blinken, y del de Defensa, Lloyd Austin. Tanto a Biden como Blinken, se les ve con semblante serio. El equipo de Seguridad Nacional, reunido de emergencia, incluyó también al director de la CIA, Bill Burns; al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Charles Brown. El ataque iraní sobre Israel, es una que se produce en represalia a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que mató a siete miembros de la Guardia revolucionaria iraní, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní.

ANTONIO GUTERRES; LA LEY INTERNACIONAL PROHÍBE LAS REPRESALIAS CON USO DE FUERZA

El secretario general de la ONU, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad en la sesión de emergencia convocada por el ataque de Irán a Israel, recordó que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de fuerza. El llamamiento de Guterres parece dirigido tanto a Irán, que justificó el ataque del sábado como un acto de represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco, como a Israel, que dijo que se reserva el derecho de respuesta ante los ataques de Irán. A esta sesión de emergencia están invitados los representantes de Irán, Israel y Siria, que se espera hablen tras la intervención de los quince miembros del Consejo. Guterres dijo que ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra, e insistió en tres ocasiones en la responsabilidad común que tiene la comunidad internacional para evitar una escalada entre Irán e Israel, lograr un alto el fuego en Gaza, garantizar la liberación de los rehenes en manos de Hamás y prevenir un deterioro de la violencia en Cisjordania. El líder de la ONU mandó críticas a ambos países: a Irán, por haber lanzado un ataque de gran escala contra Israel, y a Israel, por haber atacado el 1 de abril el consulado iraní que goza de inviolabilidad diplomática. Es vital que evitemos cualquier acción que pueda conducir a una confrontación mayor en múltiples frentes en Oriente Medio, donde los civiles ya están pagando el precio más alto.

