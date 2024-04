La producción es aún, en gran medida, un misterio, pues no se sabe mucho de su trama, pero tratará la historia de Rita, una abogada que recibe una peculiar tarea: ayudar a un líder de un cartel mexicano a someterse a una cirugía para cambiar de sexo en medio de una oleada de violencia, pues es un criminal fugitivo que busca evadir a las autoridades.

El filme cuenta con la actuación de Selena Gómez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón. Sin embargo, no se ha especificado el rol que cada actor va a desempeñar, pero el largometraje en su totalidad fue grabado en París, y en español.

Además, el encargado de dirigir la obra es Jacques Audiard, ganador de la Palma de Oro en 2015 por Dheepan.

Emilia Pérez forma parte de la selección de 19 filmes que estarán en competencia en el certamen a realizarse en mayo en Francia, anunció el comité del Festival de Cine de Cannes.

En la pelea por conquistar la Palma de Oro, regresa el prestigioso Francis Ford Coppola, con su hiperbólica cinta Megalópolis, posiblemente, uno de los títulos más anticipados no sólo de este Festival, sino de toda la historia del cine, pues se ha hablado de ella durante décadas.

La idea original fue concebida durante el maratónico y gótico rodaje de su clásico Apocalypse Now, de 1979 y empezó a trabajar en el guión en 1983.

En un inicio, el director se sentó en la mesa con actores como James Gandolfini, Edie Falco y Uma Thurman.

Adicionalmente, grabó aproximadamente 30 horas de metraje de la segunda unidad de la ciudad de Nueva York; sin embargo, esto sucedió en 2001, previo al atentado del 9/11, lo cual lo llevó a abandonar el proyecto.

“Lo hizo realmente difícil. Es una película sobre la aspiración a la utopía con Nueva York como personaje principal y luego, de repente, no podías escribir sobre Nueva York sin lidiar con lo sucedido y sus implicaciones. El mundo fue atacado y yo no sabía cómo tratar de hacerlo con eso. Lo intenté”, declaró Ford Coppola.

En 2019 retomó el proyecto y tuvo que poner varios millones de dólares directos de su bolsa para llevarlo a cabo, pero el reparto también resultó tumultuoso, asimismo la filmación, que a su mitad, le terminó por costar más de 120 millones por su inestabilidad, comparado curiosamente a lo ocurrido en la filmación de la cinta Apocalypse Now.

Megalópolis narra la historia de una ciudad en decadencia, destruida por un accidente y cómo César, un idealista arquitectónico, pretende reconstruir la ciudad como una utopía sostenible, mientras que el alcalde corrupto, Frank Cicero, tiene otros planes. Entre los hombres opuestos y sus visiones se encuentra Julia, la hija socialité de Frank. Cansada de la atención y el poder con el que nació, le busca un significado a su vida.

La cinta cuenta con la actuación de Adam Driver, Giancarlo Esposito y Nathalie Emmanuel.

El Festival de Cannes durará del 14 al 25 de mayo. /CON INFORMACIÓN DE AFP

