No se busca imponer agenda a candidatos, afirma Iglesia católica La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció para que el proceso electoral del próximo 2 de junio transcurra en paz, y sostuvo que el objetivo de reunirse con los candidatos presidenciales no busca imponer agenda o llamarlos a cuenta, sino un acercamiento con quién gobernará el próximo sexenio. "Nuestro amor por México nos impulsa a invitar a todos los mexicanos mayores de 18 años para que el próximo 2 de junio participen responsablemente con su voto. Ese día se elegirán más de 20 mil cargos públicos federales, estatales y locales. Como ciudadanos mexicanos responsables pongamos todo lo que esté de nuestra parte para que las próximas elecciones sean pacíficas, libres, conscientes, fiables y con resultados veraces", señalaron. En conferencia de prensa, en el marco de su CXVI Asamblea Plenaria, los obispos de México señalaron que existe un clientelismo político en el que se relaciona a la Iglesia con el proselitismo, pero advirtieron que no hay tal intención, tan es así que denunciaron que existen quienes invaden propiedad privada para realizar rótulos con tintes partidistas. "No falta el clientelismo político, la mentira, el engaño y la manipulación de las masas, sin embargo, somos muchos más los mexicanos que anhelamos un México, más seguro, más justo y más libre", expresó el presidente de la CEM, monseñor Rogelio Cabrera López. Por otra parte, aprovecharon para aclarar que sólo hay un procedimiento penal abierto contra cuatro sacerdotes, por su presunta responsabilidad en delitos electorales, contrario a lo que señaló la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien refirió 60 casos. "El tema de números es muy difícil que alguien nos diga con precisión, nosotros después de que ella hizo esta declaración (Xóxhitl Gálvez), que no fue tema de diálogo, que no fue fruto del diálogo con nosotros, eso fue espontáneo de ella, nosotros, así el registro que tenemos aquí en la secretaría es que desde el año 2016, tenemos registrados 51 ministros de culto católico que han sido llamadas a cuentas por delitos electorales", sostuvo. / LILLIAN REYES FRASE: "Nuestro amor por México nos impulsa a invitar a todos los mexicanos mayores de 18 años para que el próximo 2 de junio participen responsablemente con su voto". Rogelio Cabrera López, monseñor presidente de la CEM