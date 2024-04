El video filtrado muestra a los luchadores CM Punk y Jack Perry en un pleito a golpes en el backstage de una evento de la empresa AEW.

Este 10 de abril las redes sociales explotaron cuando se reveló un clip del pleito que tuvieron ambos gladiadores en el backstage del evento All In London de 2023 en el Estadio de Wembley, organizado por la empresa All Elie Wrestling (AEW).

En las imágenes se aprecia que llega Punk con Perry y ambos sostienen una conversación que posteriormente pasaría a los golpes, ya que “The Best in the World” empuja a Jack y después lo toma del cuello para ahorcarlo, esto en presencia de más trabajadores y luchadores de la empresa.

Entre empleado y gladiadores de AEW intentaron separar a ambos luchadores cosa que así paso.

Cabe recordar que por este hecho, AEW despidió a CM Punk mientras que a Jack Perry lo suspendieron indefinidamente hasta este año 2024.

Las imágenes reales de la pelea de CM Punk con Jack Perry.#AEWDynamite pic.twitter.com/8cEERvMhoK — TurnHeelWrestling (@TurnHeelWres) April 11, 2024

¿Qué ocasionó el pleito?

La pelea se originó porque Jack Perry tenía una rivalidad con el luchador Hook y ambos querían hacer una promo en el evento llamado Collison.

Dicha promo consistía en que Perry y Hook rompería el vidrio de un auto, pero a CM Punk no le pareció la idea.

“Hook y Jack estaban en una rivalidad, y Jack quería hacer una promo donde golpeara el vidrio de un auto rentado con un tubo de acero. Fui muy directo con Jack, y después de que otros productores y doctores se lo dijeran, le pedí que no lo hiciera en Collision. Si quería hacer algo como eso, estaban los miércoles”, reveló Punk para The MMA Hour.

El ahora luchador de la WWE dio una cronología de lo que ocurrió previo a su pleito con Jerry en backstage:

“Jack regresó de su combate (en All In). Yo era el siguiente en entrar, y había más gente observando. No diré quiénes son, porque son amigos y no quiero involucrarlos. Le pedí explicaciones, y me respondió: ‘si tienes algún problema con esto, intenta detenerme’. Obviamente, intenté asustarlo. No golpeé a nadie, tan solo lo apreté por un pequeño rato. Samoa Joe me pidió que parara, y me acerqué a Tony para darle mi renuncia”.

