El youtuber Ami Rodríguez celebrará 15 años de trayectoria artística con magia y música en “El Circo”.

Pionero en el mundo de las redes sociales, el creador de contenido, Ami Rodríguez, cuenta con más de 40 millones de seguidores en YouTube, y a largo de más de una década ha vivido una serie de transformaciones, no solo digitales, personales sino también profesionales, mismos que ha sabido sortear.

Ami, quien proviene de una familia de escasos recursos, comenzó su carrera en 2009 tras un sueño que tenía de ser actor; sin embargo, tras darse cuenta de que no era muy bueno en ello, lo dejó y posteriormente decidió hacer videos junto a su hermana gracias a la inspiración de un programa de Nickelodeon llamado ‘iCarly’.

Sus primeros videos, que surgieron a partir de ideas chistosas que grababa, los decidió compartir en YouTube, plataforma que lo vio nacer. Recordó que en aquel entonces fue a un cyber- café internet- y creó una cuenta, y fue ahí donde subió su primer clip, exactamente el 15 de enero de 2009.

La evolución y adaptación de Ami Rodríguez

A lo largo de 15 años, el creador de contenido se ha enfrentado a una serie de obstáculos, retos y también triunfos, como lo es ser el número 1 en Colombia. Al respecto, Ami platicó para este diario que, si bien representa un éxito en su carrera, no lo ve como “un todo”, ya que no mide su fama con ello, sino con todos los aprendizajes que va obteniendo día a día y lo que le aporta a sus seguidores.

“No es fácil conseguir lo que tú quieres, es demasiado difícil. Fue mucha perseverancia, donde también fracasé muchas veces, pero lo importante es aprender y tomarlo para no volver a repetirlo, y no quedarse con esa frase, sino levantarse y seguir adelante. Este es mi sueño, es mi meta enfocada, tengo que lograrlo y uno tiene que tener todo un plan de acción”.

Rodríguez señaló que los primeros 8 años fueron difíciles y no solo porque estudiaba la Universidad y tenía que estar pendiente de los trabajos y parciales, sino por el trabajo que conlleva editar los videos y tener esa creatividad para realizar los guiones, sin perder de vista los objetivos.

“Yo nunca pensé ser el foco, el número uno en Colombia, porque eso me parece muy egocéntrico. La verdad, cuando me lo dicen, es un poco raro, porque se me hace muy poquito el hacerle como que quiero vivir de esto. Me encantan las redes sociales, y me gusta hacer esto, y afortunadamente son extras que me posicionan. Pero para mí la meta era hacerlo para divertirme y vivir de lo que me hace feliz”.

Pero no todo ha sido negativo para el colombiano, ya que esta oportunidad también le permitió terminar su carrera y aprender nuevas cosas, ya que a él le gusta estar en constante aprendizaje.

Los retos en redes sociales

Durante estos años, el influencer ha ido “modificando un poco los productos que ofrece en las diferentes plataformas como YouTube y TikTok principalmente, pues señaló que es consciente de que lo que realizaba hace 8 años para sus nuevos seguidores podría ya no resultar tan atractivo, asimismo porque las redes sociales también han evolucionado en cuanto a sus formatos.

“Las personas van evolucionando, las generaciones, el internet, la IA, todo va cambiando mucho y la gracia es saber adaptarse a lo que está pasando si es que te quieres seguir manteniendo. Muchas personas quieren seguir manteniendo su misma esencia de 2014 y bueno, cada quien no está mal, pero, pues hoy en día, digamos que no va a resaltar tanto ni pegar tanto, porque ya no es 2014”.

Es por ello que, pese a lo incierto de las redes y los nuevos formatos, Rodríguez refirió que siempre se ha mantenido estudiando, pues enfatizó que para él es muy importante. Tan es así que se ha instruido en el mercadeo, en cómo se comporta la sociedad hoy en día, sus gustos y, por si fuera poco, también mira a youtubers de otros países para saber qué hacen de diferente y que pueda ayudarle a él.

Por otro lado, mencionó que dentro de la industria del entretenimiento el hate y la competitividad o comparaciones pueden estar a la orden del día; sin embargo, ha logrado aprender a sortear estos obstáculos, pues ha descubierto que hay espacio y público para todos.

“Yo no lo veo como una competencia, pues siento que hay espacio para todo el mundo y el Internet es tan grande y tan bonito que creo que todos tenemos la oportunidad. Hoy no hay competencia, porque yo estoy en lo mío, hago lo mío, o sea, me oyen en lo mío, no me meto con nadie, no veo la competitividad. Hay muchas personas que sí conozco como influencers en donde sí hay competencia con otros […] sin embargo, mi personalidad y mi forma de ser es lo que lo distingue de otros”.

Ami también relató que ama más YouTube, ya que fue la plataforma en donde todo surgió, aunado porque los creadores de contenido de esta red son más relajados y se ayudan entre todos, “son una comunidad”.

Mientras que en TikTok, hay mucho ego, polémicas, chismes, los cuales incluso en muchas ocasiones las personas se “agarran” de ahí para crecer, y en YouTube “el entretenimiento es más sano”.

Algo que destacó también es que, ha logrado mantener la atención de su público conforme a las necesidades del público, es decir, lo que buscan y las formas en cómo quieren consumir los contenidos. En 2024 todo es inmediato de tal suerte que Ami ofrece todo de manera clara, rápida y concisa —sin tanto rodeo—.

La música, la magia y el Circo

Por otro lado, Ami Rodríguez, tras esta sed de aprender y ofrecer nuevas cosas a sus fans, decidió incursionar también en la industria musical, la magia y los circos.

Aunque detalló que no es músico “profesional”, pues para las canciones que ha creado y que son un insumo extra para sus videos se ha ayudado del AutoTune; sin embargo, de manera individual, los temas que ha lanzado y son pegajosos, han tendido gran recibimiento como: Pánico; A mi monster; Fenómeno, Chocola Chocolate, entre otras.

Es por ello que se animó a realizar un álbum musical, aunque enfatizó que no es el cantante, sino el director, creador, productor y compositor de la música, es decir, como un director de cine.

Esto con la finalidad de que el material que estrenó el pasado 15 de marzo, estuviera constituido por canciones que les gustaran al público y les aportarán un mensaje positivo.

“Ya le tengo chispa a lo que es la música, de lo que le puede gustar a la gente. Voy a contratar a cantantes reales, aunque me hubiera encantado contratar a Camilo, Madonna, Taylor Swift, personas que sí cantan bien, para este álbum, con 10 canciones que, dejan un mensaje positivo, como todos los proyectos que hago”.

Asimismo, decidió realizar un show que lleva por título “El Circo de Amy Rodríguez”, esto con el objetivo de festejar con su público 15 años de hacer videos en internet; trabajo que no ha sido nada fácil, pues incluso se ha tenido que enfrentar a las críticas, el hate y comentarios como “ya estás viejo, ya madura”, pero pese a ello, celebrará sus éxitos junto con las personas que lo han apoyado durante tantos años.

La cita será el próximo 21 de abril en el Foro Indie Rocks, en la CDMX. El show promete un gran espectáculo, gracias a la magia, risas, música y aventuras con las cuales chicos y grandes la pasarán increíble.

Algo que destacar es que dicha presentación tendrá como temática un circo —sin animales— tras la inspiración de la canción “Abracadabra” que surgió en 2018 y el videoclip era como la película de ‘Showman’.

“Es un show musical de actuación, van a ver cómo muchas animaciones, interacción con el público, música, acrobacias, magia en vivo, o sea todo lo que existe en la rama del entretenimiento, ahí va a estar”.

Por lo anterior, si eres fan de Ami Rodríguez y de la magia, no debes perderte este espectáculo. Los boletos están disponibles a través de https://www.passline.com/.

