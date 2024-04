Si tienes a tus mascotas, perrhijos o compañeros del hogar pero no les has tramitado su CURP, no esperes más porque el que no cuenten con ella podría ocasionar que sufras de una multa; aquí te decimos como tramitarla y cuanto tendrías que pagar en caso de no sacarla.

Al menos en la Ciudad de México será obligatorio que tu perro o gato cuente con una CURP, para que de esta manera tus mascotas puedan ser cuidadas y obtengan beneficios en cuanto a salud se refiere.

Desde el pasado 1 de abril este documento se convirtió en obligatorio para las “mascotas chilangas” y en todo caso es como un CURP, pero en realidad es un Registro Único de Animales de Compañia (RUAC).

Es probable que te estés preguntando para qué necesitaría tu mascota algo como eso, pero la realidad es quede esta forma tu animalito será registrado bajo el reglamento y planea beneficiar a los mismos.

Cabe mencionar que el registro ha estado activo desde el pasado año 2021, pero en ese entonces era voluntario y ahora si cae en el término de “obligatorio”.

Contar con este tipo de CURP para mascotas, permitirá que las autoridades puedan tener su esquema de vacunación completo: antirrábica, desparasitación, enfermedades zoonóticas, esterilización, entre otros aspectos.

¿Cómo puedo tramitarle la RUAC a mi mascota?

La encargada de este proceso es la Agencia de Atención Animal (AGATAN), quienes de hecho comenzaron con la iniciativa, pero lo mejor es que el proceso es gratis para los dueños.

Existen distintas formas de realizar el trámite, puede ser en línea o incluso podrás acudir en persona para que te ayuden a hacerlo.

Para el trámite en línea estos son los pasos:

Deberás ingresar a este enlace del RUAC

Inicia tu sesión o crea una cuenta

Una vez que estés dentro de tu usuario ingresa tus datos personales

El sistema te pedirá los datos de tu mascota y tendrás que llenarlos

Señalarás los aspectos de la vivienda en la que vive tu mascota

La página te pedirá que des detalles físicos de tu mascota y tomes fotos

Una vez hecho todo el sistema te dará la CURP o RUAC de tu animalito

En persona el trámite es prácticamente el mismo, pero deberás acercarte a los Centros de Atención Animal, que hay uno por alcaldía y llevar los siguientes requisitos:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Cartilla de vacunación de la mascota

Fotografía del animal

Cabe mencionar que en el triste caso de que tu mascota se pierda, el que tenga un RUAC hará que te entreguen un microchip con una placa que te proporcionarán para que sea más fácil encontrarlo.

¿De cuánto es la multa por no sacar el CURP a tu mascota?

Los dueños con domicilio en Ciudad de México que omitan realizar este proceso para su mascota podrán ser acreedores a una multa económica que va de las 20 hasta las 30 veces Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se refiere a una cantidad de entre 2 mil 279 pesos hasta los 3 mil 257.

Por otra parte, también significaría en que el dueño podría ser arrestado de 25 hasta 36 horas.

"CURP"

El Gobierno de la #CDMX ha creado el Registro Único de Animales de Compañía. Algo similar a la 'CURP', pero para tus perros y gatos, se denomina RUAC.pic.twitter.com/8MbQDIw0En — Explicamos la tendencia (@explicamosTT) September 30, 2021

HM