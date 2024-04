En medio de un huracán de testimonios negativos sobre los actores infantiles en la industria de la actuación, Frankie Muniz declaró que “nunca dejaría que mi hijo entrara en el negocio”.

El intérprete de Malcolm en la serie de televisión Malcolm El De En Medio, en donde participó desde el 2000 hasta el 2006, dejó en claro que él no sufrió malas experiencias, pero que este comentario fue debido a que “para ser honesto, mi experiencia fue 100 por ciento positiva. Pero conozco a mucha gente, amigos cercanos a mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas”.

Durante la entrevista para el programa australiano I ‘m a Celebrity… Get Me Out of Here, compartió que hubo dos episodios de dicha serie en los que no participó debido a problemas en el set de grabación.

“Todos tenían mucho miedo de levantarse cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas”, continuó. “Caminaban sobre alfileres y agujas”.

“Estaba tan mortificado al ver a la gente con miedo de defenderse que para mí valió la pena faltar al set. No me importaba si me decían que nunca volvería”, y admitió que esa decisión también fue potenciada por su condición de protagonista, por lo que veía complicado que lo echaran de la producción.

El actor todavía siente cariño por su familia de Malcolm. En 2022, dijo que le encantaría volver a visitar el programa.

“Sé que a BryanCranston le gusta mucho la idea”, dijo en ese momento. “Puede que haya algo. Estaría dentro al 100 por ciento”, declaró. Sin embargo, esto ha quedado en rumores, pues nunca se ha confirmado una siguiente etapa del proyecto.

Muniz es conocido por ser Malcolm y por su papel como el Agente Cody Banks, incluso llegó a tener el título de actor infantil mejor pagado. Pero se retiró de la actuación para seguir una carrera en NASCAR.