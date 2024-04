Asegurar su pase olímpico rumbo a París 2024 con mucho tiempo de antelación y continúar participando en otros eventos nacionales e internacionales antes de que llegue el gran compromiso, son aspectos que han llevado a la mexicana Daniela Paola Souza Naranjo a buscar un sello propio en cuanto a su desempeño deportivo y evitar ir únicamente para alcanzar la gloria deportiva.



“Me gustaría triunfar de una forma especial, no solo ganar por ganar. El cómo me he ganado las cosas es lo que me ha marcado, más que una medalla, pues no se me han dado las cosas fáciles”, confesó en entrevista la joven deportista.



La atleta de 24 años se encuentra en un proceso de revancha al no haber alcanzado una clasificación a la justa realizada en Tokio durante 2020, principalmente por cuestiones físicas y constantes lesiones que mermaron su rendimiento individual, pero que no la han alejado de su sueño personal. “Yo siempre respondía que mi mayor aspiración era llegar a Juegos Olímpicos y ganar una medalla, ahora me siento próxima a conseguir ese sueño”.



Sin confiarse por integrar ese grupo entre las mejores cinco del mundo, Daniela ve como principales rivales a la tailandesa Panipak Wongpattanakit, a quien venció en las semifinales del Campeonato Mundial disputado en Guadalajara 2022 y a la española, Adriana Cerezo, vigente medalla de plata en Tokio.



“Les pelearé sin miedo. Siempre habrá respeto, pero mi combatividad no me permite dar menos de lo que soy capaz, siempre voy por todo”, afirmó la taekwondoín.



En un entorno nacional, Souza evita cualquier posible comparación con una referente histórica como María del Rosario Espinoza al establecer que ella busca fijar su propio camino en esta arte marcial. “Ella me ha dicho que no se trata de competir entre nosotros, por eso yo estoy escribiendo mi historia, estoy luchando por mí y por México. Espero dar alegrías como ella lo hizo”.



“Hemos renovado mi estilo de combate, porque nos estudian bien y nos toca modificar. Los detalles son mayormente técnicos, pero en la parte física y mental vamos bien a París Queremos seguir dando alegrías porque ponerse la camisa y estar en nombre de todos los mexicanos es una gran responsabilidad”, agregó.



Souza prefiere tomar con calma una tercera olimpiada de cara a Los Ángeles 2028, al argumentar que tendrá que ver su estado físico y mental para determinar si vale la pena mantenerse en el alto rendimiento aún, aunque percibe a todo un seleccionado mexicano en taekwondo con las capacidades suficientes para mantener a México nuevamente como referente mundial en la materia.



“México tiene la capacidad de hacer posible muchas cosas, tenemos el carácter, el camino de lucha, no nos vamos a rendir”, concluyó.

