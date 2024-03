La música en español ha tomado un lugar importante en la industria musical. Nombres como los de Shakira, Karol G, Peso Pluma y más han colocado canciones en nuestro idioma en los tops globales pero ¿Me creerías que existe una artista finlandesa que está haciendo música en español? Su nombre: Joalin.

Desde 2022, la cantante de apenas 22 años ha explorado el sonido en español pues creció entre España y México, sitios en los que aprendió el idioma. Hoy presenta su nuevo sencillo “La Chica-cá” que la encamina a un material debut.

“Siento que mi nueva canción es buena para presentar el proyecto de Joalin, soy una chica de Finlandia que creció en España y México. Mi música es una mezcla de calor y frío. El tema salió con un sonido muy frío y opté por grabar el videoclip en la nieve”, compartió la cantante finlandesa.

Y es que “La Chica-cá” es un tema de desamor pero a diferencia de ella sentir el dolor la dedica a quien le dejó ese vacío emocional. Todo esto a ritmo de pop latino.

“Me pongo a pensar y ahora no tengo comentarios sobre a quién se la hice (ríe). Es una canción de desamor pero yo siento que es al revés porque yo fui quien rompió el corazón”, contó sobre su más reciente sencillo.

Actualmente, Joalin no tiene planes de lanzar un álbum pero sí algunos sencillos. Su llegada a la música fue circunstancial pues ella venía de otro entorno.

“Actualmente estoy trabajando en muchas cosas. Este sencillo tendrá hermanas y en los próximos meses saldrán muchas cosas.

“La música llegó a mi vida de forma interesante, crecí en una familia de bailarines y ese era mi sueño, pero cantar es algo que siempre me dio pena pero jamás lo pensé como una meta.

“Me tocó viajar por el mundo bailando y quería hacer algo más, usar mi creatividad. Así es como conocí a alguien que me hizo escribir y hacer música, eso me abrió las puertas de ese mundo”, recordó.

Este año la cantante se ha unido a las filas de Because London Records y le sorprende que muchos estigmaticen las disqueras.

“Yo soy una persona que se enfoca en cómo se siente la vibra con la gente y el arte es muy personal. La verdad estoy super contenta y en el mundo de la música hay mucho hate a las disqueras pero la verdad hasta que entré supe lo que es trabajar con un gran equipo. Es una gran ayuda.

“He tenido una evolución. Antes no tenía confianza pero ahora me meto a un estudio y no me callo. Aprendí que me gusta mi voz y mis ideas. Ahora lo hago todo sin pena y este año lanzaré música con más sentimiento”, finalizó.

LDAV