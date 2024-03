La cantante Shakira se apoderó de Times Square en Nueva York, ofreciendo una presentación sorpresa. Miles de fans se dieron cita en la Gran Manzana para presenciar un breve concierto de la colombiana.

Y es que al ritmo de “Caloris”, tema que lanzó con una colección de NFT, inició su presentación para dar paso a “Hips Don’t Lie”, uno de sus clásicos temas bajando de una plataforma.

Acompañada de su banda, la también compositora interpretó temas de su nuevo álbum que incluyeron “Te felicito”, “TQG”, “Cómo dónde y cuándo”, “Puntería” y la “BZRP Music Session, vol. 53”.

Por si te lo perdiste: “Me causaba dolor”: El David Aguilar y el significado de “Prieta”

💎 Watch the opening of Shakira’s pop-up concert at New York’s TSX Stage in Times Square! #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/I4ZzzLLMyp — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) March 27, 2024

Shakira has perfect live vocals for "TQG" at TSX Times Square 😍 pic.twitter.com/Qd4q35Fd9k — ash (@outtaminds) March 26, 2024

O PODER DA MAIOR LATINA DA HISTÓRIA! Shakira cantando “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” na Times Square 💎 pic.twitter.com/QSsUNsLoWM — Tracklist (@tracklist) March 26, 2024

Previo al espectáculo, fans reportaron que fue puesto el álbum mientras se esperaba el momento y que la zona establecida y algunos puntos aledaños se llenaron debido a que todos querían ver el mini concierto.

It’s so crowded that there are hugeeee crowds at barricades even outside the main area! pic.twitter.com/DdNnhFi0yP — Brian Vinik (@rpvee) March 26, 2024

Aprovechando su estancia en Nueva York, Shakira se presentó en el show de Jimmy Fallon, The Tonight Show para interpretar “Puntería”, su más reciente sencillo. Esto lo realizó acompañada de sus bailarinas.

Pero eso no fue todo ya que la colombiana también particpó en un sketch en el que aparece a lado de Drew Barrymore y el titular del programa. En este pusieron a prueba sus caderas para saber si estas mienten con el apoyo de un polígrafo.

LDAV