El David Aguilar está próximo a lanzar su álbum Compita del destino y previo a esto ha presentado el sencillo “Prieta”, track que abre la conversación sobre el racismo y el color de piel en nuestro país.

El cantante originario de Culiacán, Sinaloa, retrata lo que viven millones de mexicanos con esta canción que mezcla sonidos afrolatinos y cuyo videoclip, dirigido por Neuderts, retrata la realidad de lo que es la CDMX.

“Yo la compuse porque al ser moreno y haber crecido en Sinaloa, en donde predomina la piel blanca, era señalado por eso y pensé que el color era feo o algo desafortunado como un defecto. De más grande entendí lo que pasaba.

“Es toda una conversación que hay pendiente en nuestro país y no solo con el color de piel, sino con el aspecto de las personas. Yo lo que creo es que se debe dejar de hablar del físico de las personas. El tema del racismo y de la piel yo lo traía en la cabeza. La canción tomó su propio repertorio en mi espacio”, mencionó en entrevista El David Aguilar con 24 HORAS.

Aunque las palabras “Prieto” o “Prieta” han sido usados como una forma de insulto, el cantante mencionó que ha aprendido a abrazarla como símbolo de lucha.

“El decir la palabra prieta en la canción ya hasta me hizo sentir algo chido y ahora la quiero. Antes me causaba escozor porque tiene una connotación peyorativa en México. Me causaba dolor y ahora mi propia canción ha influido en ver el tema con cariño.

“Lo que empiezo a descubrir es que hice la canción para mi mismo. La canción la he escuchado mucho y algo erosionó del sentimiento negativo. Aunque la canción estaba hecha sentía algo tabú. Me he dado cuenta que es un regalo para mi ya que cambió mi emocionalidad”, agregó.

Aunque en los últimos años la sociedad ha entrado en una deconstrucción, aún faltan muchas cosas por pulir de acuerdo a El David Aguilar.

“Yo creo que sí ha cambiado el mundo en términos generales. Ahora es más inclusivo que antes. Al mismo tiempo me he dado cuenta que se resiste mucho el mundo ya que es complicada la maquinaria social, las disputas por el poder, eso determina también como las vertientes culturales que más van a predominar.

“Siento que el mundo es complicado y tratamos de hacer cambios desde nuestra trinchera. El aprendizaje que he tenido es que la conversación política y social es dolorosa porque mostrarte como eres te confronta con otros grupos.

“Nosotros tenemos que pacificar la idea de que tenemos que ser políticos. Todos los ciudadanos tienen que agarrar el tema político y hay que politizarse en paz”, reflexionó.

El David Aguilar lanzará un nuevo material para el mes de abril y a este lo ha llamado Compita del destino. De 40 canciones que tenía tuvo que escoger 13 para el corte final.

“Sale a finales de abril. Falta una quinta canción. El álbum se llama Compita del destino y tiene temas variados. Una de las canciones se llama ‘Xenoapático’ que muestra indiferencia del origen de las personas”, concluyó.

LDAV