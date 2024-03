En las últimas horas, la cantante conocida como Danna Paola (y que ahora solamente es Danna) se volvió tendencia en redes sociales luego de que se revelaran un par de mensajes de su canal de WhatsApp en donde presuntamente incita al ciberacoso en contra de una usuaria.

Todo comenzó con el cambio de su nombre en sus redes sociales, la cantante mexicana buscaba cambiar su usuario en X a “@danna” pero este nombre ya estaba ocupado. Debido a esto, intentó comprarle el username a esta persona, pero la transacción no pudo ser realizada.

Tras esto, la cantante envió una nota de voz en su canal de WhatsApp en donde “le pedía ayuda” a sus fans para convencer a esta persona de que le cediera el nombre, esto luego de que presuntamente le solicitó 400 mil dólares a cambio del usuario.

Esto provocó una ola de hate en contra de la dueña de esta cuenta, quien tuvo que poner privado su perfil para no seguir recibiendo comentarios ofensivos por parte de los fans de Danna Paola.

Luego de haber sido duramente criticada en redes sociales por la opinión pública, la cantante envió el siguiente mensaje:

“Bbs. Ya No se enganchen en Twitter, seguir alimentando todo esto solo genera más bardo, toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad… y bueno x supuesto que volteen todo apuntándome como la Villana de la historia no me sorprende ya.”

q verga con danna paola nomms pic.twitter.com/IAsp1QXfGA — Pául (@CarlosIgnacio_) March 21, 2024

Usuaria acosada por fans de Danna Paola se pronunció

A través de su cuenta de X, la usuaria “@danna” emitió un comunicado hablando sobre el tema, señalando que jamás pensó en venderle a la cantante su arroba y que le pidió esa cantidad de dinero porque sabía que no iba a acceder a ello.

“El equipo de Danna Paola me contactó y me ofrecieron $400 dólares por el nombre de usuario. Amablemente, lo rechacé y seguí con mis cosas. Como no respondí, me contactaron nuevamente. Así que les dije que quería 400 mil dólares por él, un precio que sabía que nunca aceptarían (porque NUNCA fue mi intención vender o ceder mi usuario, ellos se acercaron a mí)”, mencionó la usuaria de X.

