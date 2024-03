Consejeros del INE defienden sus salarios

Un grupo de consejeros electorales justificó que su salario sea mayor al del Presidente de la República y rechazó que estén violando la Constitución.

Ante los reclamos del representante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, sobre que aplicaban la Constitución estrictamente, pero ellos no la cumplían y retó a los consejeros a mostrar sus recibos para ver quién gana más que el mandatario nacional.

“No me cansaré de decir que no respetan la Constitución en cuanto a salarios, ganan más que el Presidente de la República. ¿Perdón? ¿Miento? ¿Que ganen más? (…) si quieren respeto, vámonos respetando porque no miento, a los recibos de pago me atengo”.

El consejero Uuc-Kib Espadas señaló que de su “salario sale casi como decía el poeta, el departamento que habito y el traje que me cubre. A mí no me pagan, el INE no me paga mi ropa, no me paga la ropa de mi hijo dependiente, no me paga la renta de mi departamento, no me paga otra infinidad de cosas que si las tuviera yo como prestaciones serían parte de mi salario”.

Abundó que “en el caso del Presidente de la República, además de su salario, recibe una infinidad de prestaciones, que es correcto que reciba porque el Jefe del Estado requiere una serie de condiciones para realizar adecuadamente sus tareas. Pero en términos laborales, más allá de una mañosa trampa jurídica, en donde esas prestaciones no se contarán como prestaciones para él, pero sí para cualquier otro empleado público. Esas prestaciones, sumadas, generan un valor de salario muy superior al del salario de los consejeros electorales”.

Por su parte, la consejera Dania Ravel aseveró que “la verdad que toda la ciudadanía en México no conoce cuál es el salario del Presidente, no conocemos cuáles son las remuneraciones totales que tiene el Presidente.

Lo ha dicho así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha pedido que se pueda especificar en qué consiste y cómo se desagrega el salario del Presidente”.

Señaló que llegó al INE cuando el sueldo presidencial era mayor, “por lo tanto, también hay algo que se llama derechos laborales adquiridos”.

A su vez, la consejera Carla Humphrey indicó que “La Corte ha solicitado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados conocer cuál es la remuneración, porque eso dice la Constitución, remuneración que incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra”.

Apuntó que no se puede afirmar que los consejeros ganen más que el Presidente porque “es lo que no se conoce respecto del Presidente de la República, que como dijo el consejero Espadas está en todo el derecho, es el Presidente de la República de tener todo esto como remuneración. Nadie está cuestionando eso, sino que no estamos en términos reales comparando lo mismo”.

