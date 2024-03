Quién fue David Seidler, ganador del Oscar por "El Discurso del Rey"

El guionista David Seidler, reconocido por haber ganado el Oscar por escribir el guion de “El Discurso del Rey”, falleció a los 86 años de edad, confirmó su manager Jeff Aghassi.

Aghassi declaró que el escritor se encontraba “en el lugar que más amaba en el mundo, Nueva Zelanda, haciendo lo que le daba mayor paz, que era la pesca con mosca”. al morir.

El guionista tartamudo, nacido en Londres, escribió guiones de otros proyectos, los cuales también destacaron como los musicales infantiles animados “The King And I”, “Quest For Camelot” y “Madeline: Lost in Paris”.

Además de su participación en El Discurso del Rey, Seidler logró popularidad debido a su guion para la película biográfica de 1988 “Onassis: El hombre más rico del mundo”, así como la colaboración dentro del guion de la comedia dramática de Francis Ford Coppola de 1988 “Tucker: The Man And His Dream”.

Sin embargo, El Discurso del Rey, fue la trama que lo hizo despuntar al éxito.

La historia sigue la vida del rey Jorge VI. Muestra las dificultades sobre su problema severo de tartamudeo y su inesperada amistad con el logopeda Lionel Logue en el período previo a la Segunda Guerra Mundial.

Gracias al proyecto, Seidler recibió dos premios Bafta y un Premio Humanitas por su trabajo en la película, además de señalar que en esta historia, escribió sobre sí mismo.

La versión escénica de esta trama, se tradujo a más de media docena de idiomas, y se representó en cuatro continentes.

David Seidler, junto a sus narraciones sobre distintos ámbitos de la vida, dejaron una huella que perdurará dentro de la industria del entretenimiento.