Con la llegada de nuevas tecnologías, las empresas buscan adaptarse a ellas para explotar su potencial. Es por eso que MGID transformó su plataforma para aprovechar todo el potencial que hay dentro de la publicidad en internet, y así, ayudar al posicionamiento de todos sus clientes.

Con una creciente expansión a varias regiones del mundo, Linda Ruiz, Regional Head of Division in Salesen de MGID, platicó en entrevista con Diario 24 Horas sobre la importancia que tiene hoy en día el marketing digital, pero sobre todo, cómo lograron desarrollar un esquema de trabajo que les permita atender todas las necesidades de sus clientes.

“Lo que hacemos dentro de la plataforma es usar un algoritmo que identifique el comportamiento de los usuarios dentro de la página, es ahí cuando conoce el comportamiento de las personas y les muestra lo que están buscando. Esto no solo representa un incremento de alcance, también una generación de Leeds para el cliente”, señaló Linda sobre el sistema de funcionamiento de la plataforma.

Tras su embarque a Europa y su llegada a países de América Latina como México, Colombia, Argentina o Perú, MGID estableció un método de trabajo efectivo para atender las necesidades de sus clientes, esto sin importar si están involucrados en el sector comercial o no.

