La alcaldía Benito Juárez aún no envía la documentación solicitada por la Fiscalía capitalina sobre la obra causante de la perforación en la Línea 12 del Metro, a pesar de que venció el plazo de 48 horas que pidió la demarcación para entregar la información, anunció el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Te podría interesar: Confirma Batres detención de “El Chori”; así se logró su captura

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino cuestionó que la demarcación demore en entregar la documentación, al indicar que debe tener los registros de los permisos que se otorgaron para la construcción del inmueble ubicado en Avenida División del Norte 2238 Bis, colonia Portales Sur.

“Esperemos que no suceda ningún tipo de alteración en la documentación, precisamente por eso es que debieron de haber entregado la documentación inmediatamente, y al no ocurrir, pues si es de llamar la atención que no se está entregando la documentación. ¿Por qué no la entregan? Deben de tener documentación sobre este hecho; si no la tuvieran también sería gravísimo, y si se alterara, pues todavía más grave aún”, comentó.