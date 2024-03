El cohete Falcon 9 surcó el cielo nocturno en el norte de México y dejó asombrosas imágenes.

La noche de este lunes 18 de marzo, SpaceX -compañía de Elon Musk– lanzó el cohete Falcon 9 que contiene 22 satélites Starlink -también propiedad del dueño de X-.

Dicho lanzamiento se suscitó en la Base de Fuerza Espacial Vandenberg, esto en California, Estados Unidos.

El cohete Falcon 9 surcó el cielo nocturno de los estados de Sinaloa, Baja California y Sonora, dejando impresionantes imágenes que captaron la atención de los ciudadanos.

A través de las redes sociales se difundieron video del momento del paso del cohete de SpaceX el cual dejó una estela de vapor creando el efecto visual de que se trataba de una medusa volando por los cielos.

Esto generó alarma entre algunos internautas y pobladores, ya que pensaron que se trataba de OVNIS, sin embargo, todo quedó aclarado con la publicación de la empresa aeroespacial.

Una parte del cohete Falcon 9 –drone ‘Of Course I Still Love You’– aterrizó en el Océano Pacífico, el cual es reutilizable para reducir costos.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship in the Pacific Ocean pic.twitter.com/YIdEH1ta4m

— SpaceX (@SpaceX) March 19, 2024