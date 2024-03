La tarde de este viernes 15 de marzo, se confirmó que el creador del karaoke, Shigeichi Negishi, falleció a los 100 años de edad, no sin antes haber dejado a su paso un legado que permanecerá.

Mediante la red social de X -antés Twitter- el usuario Matt Alt dio a conocer la trágica historia de la muerte de la leyenda que dio vida a muchas reuniones, fiestas y convivencias en todo el mundo.

Matt Alt, escritor del libro “Cómo Japón hizo al mundo moderno”, despidió al ingeniero y mencionó que pese a que muchos artistas del momento vieron su invento como una amenaza, no dejo nunca de ser un precursor “en torno al impacto de la inteligencia artificial en artistas actuales”.

De acuerdo a los medios locales, Negishi murió a causa de una caída que lo tuvo delicado durante semanas y finalmente moriría por causas naturales.

Sin embargo, el medio The Wall Street Journal notificó que la muerte del inventor ocurrió a finales del pasado mes de enero, pero Matt Alt decidió homenajearlo en estas fechas.

La noticia se asemeja al fallecimiento del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, puesto que se dio a conocer semanas después, como práctica común en Japón para que la familia viva su duelo en conformidad.

El primer karaoke creado por Shigeichi fue en el año 1967 y la idea se dio gracias a que un compañero suyo comenzó a cantar y el inventor le respondió que lo estaba haciendo mal, a lo que su compañero le respondió que ojalá pudiera escuchar su voz con música de acompañamiento.

Por lo que procedió a crear el Sparko Box, primer karaoke creado en la historia, que vendió 8 mil modelos en todo Japón, contaba con solo un micrófono y un libro que contenía la letra de la canción.

Farewell to another legend: Shigeichi Negishi, inventor of karaoke, has died age 100. By automating the sing-along, he earned the enmity of performers who saw his machine as a threat to their jobs. It's an eerie precursor of the debate surrounding AI's impact on artists today. pic.twitter.com/ZOpLdSisb2

— Matt Alt (@Matt_Alt) March 14, 2024